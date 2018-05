Musikverein Moosheim-Tissen holt tschechischen Profi zum Sommerfest

Das Sommerfest des Musikvereins Moosheim-Tissen vom 31. Mai bis 4. Juni wartet mit einigen Überraschungen auf. Zum 110-jährigen Bestehen des Musikvereins haben die Verantwortlichen der Kapelle große Anstrengungen unternommen, um an den fünf Festtagen ein großes musikalisches Spektrum anbieten zu können. Unter anderem wurde der tschechische Vollblutmusiker Vlado Kumpan mit seinen Musikanten verpflichtet, die an Fronleichnam das Festzelt zum Kochen bringen sollen.

Die Veranstaltung mit Vlado Kumpan soll nach Andreas Fluhr, Vorsitzender des Musikvereins Moosheim, ein Blasmusikabend der Spitzenklasse werden. Angesichts des Jubiläums 110 Jahre Musikkapelle Moosheim-Tissen habe man sich einiges überlegt und sich dann gesagt – „heuer darf es ein bisschen mehr sein“. Diese Truppe von Vollblutmusikern, die sich hauptsächlich der böhmish-mährischen Musik verschrieben haben, reiste schon durch halb Europa und ist für Blasmusikfans zu einem absoluten Muss geworden.

Meister seines Fachs

Neben dem Chef Vlado Kumpan, einem Meister seines Fachs auf der Trompete, sind auch seine Musiker absolute Profis und durchweg alles Könner und Solisten auf ihren Instrumenten. Ab 17.30 Uhr wird das Festzelt an Fronleichnam geöffnet sein, bevor es um 19.30 Uhr los geht.

Wer an diesem Abend das Sommerfest besucht, hat den Vorteil, dass er mit der gleichen Eintrittskarte auch den Sommernachts-Tanz am Freitag, 1. Juni, besuchen kann. Hits der 70er- und 80er-Jahre verspricht die Live-Band „Double 4 Time“, eine Formation, der auch einige Bandmitglieder der früheren Gruppe „Black Sunday“ angehören.

Der Musikverein Moosheim-Tissen hat dieses Jahr das Hauptaugenmerk auf die Blasmusik gelegt. Darum wurden zur Geburtstagsfeier am Samstag zehn Kapellen aus der Umgebung eingeladen. Nach einem Sternmarsch treffen sich die Kapellen aus Friedberg, Heudorf/Scheer, Hohentengen, Hoßkirch, Marbach, Mengen, Reichenbach, Renhardsweiler, Scheer und Zwiefaltendorf in der Ortsmitte, wo sie mit einem Gesamtchor die Festbesucher unterhalten werden. Danach findet der Fahneneinmarsch ins Zelt statt, wo dann ab 20 Uhr die Musikkapelle aus Wohmbrechts zur Unterhaltung aufspielen wird. Am Sonntag, 3. Juni, am „Tag der Blasmusik“, beginnt um 10 Uhr mit dem Zeltgottesdienst am Nonnenbach, den der Liederkranz Tissen-Moosheim wieder mit seinem Gesang ausschmücken wird. Musikalisch geht es um 11 Uhr los mit dem Musikverein Steinhausen/Rottum, der den Frühschoppen gestaltet.

Ab 14 Uhr spielt der Musikverein Dieterskirch und ab 17 Uhr wird der Musikverein aus Offingen am Bussen seinen Auftritt haben. Der Musikverein Moosheim-Tissen lädt dann zum Festausklang am Montag, 4. Juni, schon um 17 Uhr zu einem Feierabendhock ein. Einmal mehr gestaltet ab 19.30 Uhr die bekannte Trachtenkapelle aus Egelfingen-Emerfeld den Festausklang. Im Rahmenprogramm findet am Sonntag auch wieder ein Schleppertreffen beim Festgelände statt und für die Kinder ist wieder eine Spielstraße aufgebaut.