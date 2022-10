Musikverein Molpertshaus feiert Hundertjähriges

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Jahr 1922 gründeten 40 Musik- und Sangesfreudige unter dem Motto „Wo man singt, da lass dich nieder – böse Menschen haben keine Lieder“ ihren Musikverein. Am 22. Oktober lud der Verein zum Jubiläumskonzert nach Haidgau, diesmal unter dem Motto „Best of MVM“. Als besondere Geste überließ die Stabführende, Natalie Kiekopf, ihrem sehr jungen und in sämtlichen Registern bestens besetzten Ensemble die Auswahl der Titel für das „Geburtstagskonzert“! Vorsitzender Christian Neyer durfte sich in seiner Begrüßungsrede über die vollbesetzte Festhalle freuen.Unter den Jubiläumsgästen konnte er die Vertreter des Blasmusikkreisverbands Horst Dölle und Klaus Wachter begrüßen.

Natalie Kiekopf leitete das knapp 60-köpfige und hochmotivierte Ensemble umwerfend konzentriert und mit bester Autorität – sicher ein Glücksfall für den MVM. Durch den Abend führten die Geschwister Larissa (Saxophon) und Leonie (Trompete) Lerch mit sorgfältig recherchierten Hintergrundinfos.

Mit „Pro Musica“, ein Leben für die Musik, arrangiert von Thiemo Kraas, startete das Best of. Mächtige Fanfaren, übergehend in harmonische Melodien, von den Registern jeweils angenommen passten zum festlichen Anlass. „The Legend of Maracaibo“ (José Alberto Pina) erinnert an eine erbitterte Seeschlacht Anfang des 18. Jahrhunderts zwischen Spaniern und Engländern, in der es vordergründig um Schätze aus den spanischen Kolonien ging. Die äußerst spannungsgeladene Komposition, wechselnd zwischen martialischen und sanften Passagen, wurde mit Präzision und sehr einfühlsam interpretiert. Mit „Lord Tullamore“ von Carl Wittrock, dem Lieblingsstück des Ensembles, wurden die Gäste auf die „grüne Insel“ Irland geführt, das bekanntlich für seine Vielfalt an Folk und Dance steht. Den Musikern gelang die kompositorische Absicht eindrucksvoll und absolut stilgerecht.

Die weiteren Stücke führten zunächst mit „Music For The Fountain“ ins westböhmische Marienbad mit seinen vielen Heilquellen, Springbrunnen und über Steine fließenden Wassern. Petr Hapka hätte wohl seine Freude an der Interpretation der Molpertshauser gehabt! Weiter ging es mit Thiemo Kraas’ „Imagasy“ ins Reich der Phantasie und Träume von uns allen. Mit instrumentaler Vielseitigkeit, Klangsinn, filigraner Zartheit, kontrastiert mit voluminösen Passagen wurden die Gäste dorthin verzaubert.