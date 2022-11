Musikverein Mietingen beeindruckt am Jahreskonzert

Mietingen (sz) - Wie aktuell für viele Vereine ist es auch für den Musikverein Mietingen das erste Jahreskonzert nach der Corona-Pandemie gewesen. Dabei überzeugten sowohl der Nachwuchs als auch das Stammorchester mit einem stimmungsvollen und abwechslungsreichen Konzertprogramm.

Eröffnet wurde das Konzert von der Gemeinschaftsjugendkapelle Mietingen-Schönebürg unter der Leitung von Marek Scheliga. Die knapp 40 Kinder und Jugendlichen zeigten ihr Können bei den Stücken „Leuchtfeuer“ und „Jubilance“. Besonders eingängig war dritte Titel „Selections from Tarzan“, welcher die Lieder „Two Words“, „Trashin´the Camp“ und „You´ll be in my Heart“ aus dem bekannten Disney Film vereinte. Das Publikum ließ die jungen Musiker anschließend nicht ohne eine Zugabe von der Bühne, die sie mit „All about that Bass“ gern noch gaben.

Ein mächtiges Bild gab im Anschluss des große Blasorchester ab, das mit sage und schreibe 93 Musikerinnen und Musikern auf der Bühne Platz nahm. Erstmals stand das Orchester unter der Leitung von Norbert Böhringer, der im vergangenen Jahr den Taktstock bei der „Lyra“ übernommen hatte. Mächtig im Ton kamen die Stücke „Krönungsmarsch“ und „Subterra“ daher, mit denen der erste Konzertteil eröffnet wurde. Letzteres vertonte dabei eine Geschichte eines Grubenarbeiters, der in einem Bergwerkstollen verschüttet wurde. Sehr besinnliche, chorale Töne, gespickt mit typischen Winter- und Weihnachtsklängen waren im dritten Stück „Polnische Weihnachtsmusik“ zu hören. Nach dem Marsch „Jubelklänge“, aus der Feder von Ernst Uebel, durften 18 Vereinsmitglieder Ehrungen des Blasmusikverbands in Empfang nehmen.

„Chum über´s Mätteli“ war der nächste Titel im Programm. Brigitte Angele, die mit ihren Ansagen das Publikum sehr gekonnt durch das Programm führte, erklärte, dass der Titel frei ins schwäbische übersetzt so viel wie „Komm rei!“ bedeutet. Solist Ralf Wanner am Flügelhorn wurde vom Orchester begleitet. Mit einer tollen Melodie und einer bravourösen Darbietung des Solisten begeisterte das Stück die Zuhörerinnen und Zuhörer. Mit flotten Rhythmen schloss sich der Titel „Malaguena“ an, bevor die Kapelle mit ihrem Publikum bei „80er-Kult(tour)“ eine Reise durch die 1980er-Jahre bestritt. Die allseits bekannten Titel „Dein ist mein ganzes Herz“, „Wunder geschehn“, „Verdammt lang her“ und „Major Tom“ wurden vom Komponisten Thiemo Kraas wunderbar für Blasorchester arrangiert.

Die Begeisterung der darbietenden Musikerinnen und Musiker mit ihrem Dirigenten übertrug sich in diesem Stück sofort auf die Besucher im Saal. Es überraschte daher nicht, dass das Publikum das Orchester erst nach den beiden Zugaben „Abschied der Gladiatoren“ und „Mountain Wind“ von der Bühne ziehen ließ.