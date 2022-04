Musikverein Marbach macht am Samstag auf Mode

Marbach (sz) - In Zeiten von Corona verkauften die Bekleidungshäuser deutlich weniger Ware als sonst. Das führte dazu, dass Modehäuser aktuelle Ware an gemeinnützige Organisationen wie die Aktion Hoffnung gespendet haben. Diese soziale Einrichtung wiederum verkauft an diesem Samstag, 9. April, in Kooperation mit dem Musikverein Marbach diese Markenware zu stark herabgesetzten Preisen. Die Aktion Hoffnung und der Musikverein Marbach verhindern so, dass die nicht verkauften Kleidungsstücke für Damen und Herren vernichtet werden muss. Ein Teil des Erlöses wird nachhaltigen Sozialprojekten der Aktion Hoffnung zugeführt. Der Anteil am Erlös für die Musikkapelle Marbach wird für die Jugendausbildung, für Ausbildungsmaterial und für den Instrumentalunterricht verwendet. Das „Shoppen für den guten Zweck“ findet am Samstag, 9. April, von 10 bis 17 Uhr in der Mehrzweckhalle Marbach in der Schulstraße statt. Foto: Wolfgang Lutz