Musikverein Laimnau spielt auf dem Bärenplatz

Tettnang (sz) - Der Musikverein Laimnau lädt am Mittwoch, 8. September, zum Platzkonzert. 240 Jahre liegt die Gründung der Musikkapelle Laimnau zurück. Viele Jubiläen, Feste und Konzerte später spielen die Laimnauer am Mittwoch um 19.30 Uhr auf dem Bärenplatz in Tettnang. Das Ensemble spielt noch nicht in voller Besetzung. Und diejenigen, die auf der Bühne unterhalten, sind geimpft, genesen oder negativ auf das Corona-Virus getestet. Das Repertoire des Traditionsvereins umfasst Klassiker, wie den Erzherzog Albrecht Marsch, die Südböhmische Polka oder auch „Die Fischerin vom Bodensee“. Aber auch die Moderne kommt, wie bei einem 80er Kult-Medley, nicht zu kurz.

Die Besucher werden über zwei Einlasspunkte gelenkt und zu den Sitzplätzen in ihrer Wunschgaststätte geleitet. Beim Besuch gilt die aktuelle Corona-Verordnung, jeder muss also die Abstände zum Nachbarn einhalten und Masken tragen – außer am Sitzplatz. Das Team der Tourist Information empfiehlt, Plätze unter 07542 / 537 11 (Café Bar City), 07542 / 74 52 (Brauerei und Gasthof zur Krone) oder 07542 / 938 60 (Torstuben) zu reservieren.

Das Konzert findet nur bei gutem Wetter statt. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen gibt es unter www.tettnang.de/platzkonzerte und bei der Tourist Information, Montfortstraße 41, 07542 / 510-500.