Musikverein Laimnau schnurrantet

Am kommenden Samstag, 26. Februar, „schnurranten“ die Laimnauer Musikanten nochmals in Laimnau selbst. Der Musikverein Laimanu bittet um Verständis, dass die gut gemeinten Verpflegungen leider nicht angenommen werden können und die Musikanten auch keine Häuser oder Garagen betreten. Weiter weist der Musikverien darauf hin, dass sich zusätzlich zur Einhaltung der Richtlinien der Coronaverordnung alle Musikanten tagesaktuell testen lassen und ein streng gefasstes Hygienekonzept beachten. Eine kontaktlose Spende per PayPal (paypal@mv-laimnau.de) oder Überweisung (IBAN: DE10 6519 1500 0065 3750 09) ist ebenfalls möglich, informiert der Verein.