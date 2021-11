Musikverein Laimnau hält Jahreshauptversammlung ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Laimnau - Nach der Zwangspause aufgrund der Pandemie konnte am 29. Oktober endlich die Mitgliederversammlung stattfinden. Zunächst ließ Vorstand Jens Mühle die letzten beiden Jahre Revue passieren. Die 1250-Jahr-Feier vom 28. Juni bis 01. Juli 2019 im Rahmen der Heimattage Argental blieb dabei ganz besonders in positiver Erinnerung. An dieser Stelle bedankte er sich nochmals bei allen Mitgliedern für deren Einsatz und betonte den Zusammenhalt des ganzen Dorfes: „Die Veranstaltung hat gezeigt, was ein kleines Dorf alles auf die Beine stellen kann“.

Nach einem Jahr 2019, das vollgepackt mit Proben, musikalischen Auftritten, Sitzungen und Veranstaltungen war, folgte nach der Fasnet 2020 eine coronabedingte „Vollbremsung“ und nahezu alle Termine und Proben mussten abgesagt werden.

Ein Ausblick für die nächsten Monate gestaltet sich aufgrund der momentanen Lage schwierig, dennoch wird derzeit an einem Konzept gearbeitet, um das traditionelle Weihnachtskonzert am 25. Dezember stattfinden lassen zu können. Mühle schloss seinen Bericht mit den Worten „ich bin stolz Vorstand für so einen tollen Haufen zu sein“.

In gewohnt erfrischender Weise zeigte sich auch Dirigent Simon Heimpel optimistisch, was die Durchführung des Weihnachtskonzertes betrifft. Endlich sei wieder eine Perspektive für die Probearbeit erkennbar. Im Konzertprogramm selbst soll der Fokus deshalb auf die Freude gerichtet und damit auf düstere und traurige Stücke verzichtet werden.

Kassier Gottlieb Strauß gab anschließend in seiner letzten offiziellen Amtshandlung einen Überblick über die Finanzen des Vereins. Beide Jahre fielen finanziell überraschend positiv aus. Und auch das Jahr 2020, wo es kaum Einnahmen zu verzeichnen gab, habe man gut überbrücken können. Der Verein befinde sich in solider finanzieller Lage.

Nach der Aussprache zu den Berichten führte Ortsvorsteher Peter Bentele die Wahlen durch. In ihrem Amt bestätigt und somit wiedergewählt wurden: Jens Mühle, Tanja Stadler (Vorstände), Simone Litz (Schriftführerin), Simon Heimpel (Dirigent), Helmut Brugger, Andrea Mühle (beide Kassenprüfer), Eva Weiß (Jugenddirigentin) sowie Fabian Wellhäuser, Leander Egger und Verena Trinkler (alle Beisitzer). Neu gewählt wurden: Simon Schmitz (Vorstand), Lena Straub (Kassier), Leonie Nußbaum (Jugendleiterin), Josef Pastorelli (stv. Jugendleiter) und Ramona Egger (Beisitzer).