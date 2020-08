Musikverein Laimnau gibt Konzert auf dem Bärenplatz

Tettnang (sz) - Einige Mitgliede des Musikvereins Laimnau spielen in kleiner Besetzung am Mittwoch, 12. August, auf dem Tettnanger Bärenplatz. Beginn ist um 19.30 Uhr. Das Repertoire des mittlerweile 239 Jahre alten Traditionsvereins umfasst zünftige Klassiker, wie den Erzherzog-Albrecht-Marsch, die Südböhmische Polka oder auch die Fischerin vom Bodensee. Aber auch modene Lieder kommen etwa mit einemn 80er-Kult-Medley nicht zu kurz, verspricht der Musikverein. Die aktuellen Corona-Auflagen ermöglichen Konzerte mit maximal zehn Musikern. Die Besucherströme werden über zwei Einlasspunkte gelenkt und zu den Sitzplätzen in ihrer Wunschgaststätte geleitet. Für die Gastronomen am Platz gilt die Corona-Verordnung für Gaststätten. Die Gastgeber am Bärenplatz und die Tourist Information Tettnang freuen sich auf musikbegeisterte Besucher. Das Konzert findet nur bei guter Witterung statt. Weitere Infos unter www.tettnang.de/platzkonzerte und bei der Tourist-Info, Telefon 07542 / 51 05 00. Foto: MVL