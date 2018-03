Musikverein lädt zum schwäbischen Essen

Steinhausen a. d. Rottum (sz) - Der Musikverein Steinhausen an der Rottum veranstaltet am kommenden Sonntag, 11. März, wieder ein schwäbisches Essen in der örtlichen Mehrzweckhalle. Ab 11 Uhr kommen die Besucher in den Genuss mehrerer schwäbischer Spezialitäten. Außerdem werden auch Kaffee und Kuchen angeboten, Kuchen kann bei Bedarf auch mit nach Hause genommen werden. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Senioren-Kapelle des Musikvereins Steinhausen an der Rottum.