Musikverein Jettenhausen feiert Saisonauftakt und begeistert mit „Wir wetten“

Das war ein Abend, der so richtig Spaß gemacht hat: Für den diesjährigen musikalischen Saisonauftakt hat sich der Musikverein Jettenhausen etwas Besonderes einfallen lassen. Unter dem Motto „Wir wetten“ wurde die Jettenhausener Mehrzweckhalle kurzerhand zur „Europahalle“ und man traf auf allerlei Stargäste aus aller Welt. Dass er der geborene Entertainer ist, das machte Martin Dretschkow mehr als einmal klar – er zog als blondgelockter Gottschalk alle Register.

Und er lässt in gesanglicher Hinsicht nicht nur die Frauen-, sondern auch die Männerherzen höher schlagen, gibt er doch mit seiner Interpretation von „Angel“ einen prima Robbie Williams, mit „Brexit in the Wind“ aber einen noch besseren Elton John ab – und macht sogar als „Cordula Grün“ eine gute Figur. Gut drauf ist aber auch seine „Assistentin“ Michelle Hunziker in Gestalt von Sylvia Herold. Und ihr geht ein gut gelungenes „Wunder gibt es immer wieder“ in bester Ebstein-Manier von den Lippen.

Überzeugend vor allem aber der bunte Reigen und der große musikalische Bogen, den die Musiker unter der Leitung von Thomas Martin den begeisterten Zuschauern in der gut besetzten Halle präsentierten. Vom traditionellen Florentiner Marsch bis zum anrührenden „Nessaja“ aus dem Peter-Maffay-Musical Tabaluga war für jeden etwas dabei. Mitreißend wie immer das 80er-Kult-Medley mit der ewig jungen Rosi, dem unvergessenen Sternenhimmel oder der immer wieder schönen Erkenntnis „Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein.“ Bei der Polka „Böhmisch ola“ lässt sich auch das Publikum nicht lange bitten, um eine zünftige La-Ola-Welle aufs Parkett zu legen.

Den musikalischen Anfang hatte an diesem Abend die „Juka Dreierlei“ unter dem Dirigat von Felix Olbrich gemacht. Junge Musiker zwischen elf und 18 Jahren aus den Musikvereinen Jettenhausen, Ailingen und Berg, die es mit „Africa“ von Toto, „Viva la Vida“, dem Beatles-Evergreen „Hey Jude“ und anderen Songs so richtig krachen ließen und eindeutig unter Beweis stellten, dass man sich in den genannten Musikvereinen um den Nachwuchs keine Sorgen machen muss.

Gemäß dem Motto wurde natürlich viel gewettet. Selbstredend, dass die jungen Damen des Flötenregisters es schafften, ein komplettes Musikstück zu spielen und dabei Eier auf ihrer Marschgabel balancieren konnten. Der Ehrenvorsitzende Eduard Hager gab einen prima Wettpaten ab. Er durfte zwar nicht auf einer bequemen Couch, sondern auf einem harten Klappstuhl Platz nehmen. Trotzdem erkannte er bei der Wette „Volkslieder raten“ schon nach wenigen Takten die insgesamt zehn angespielten Lieder – auch wenn er dafür zwei Publikumsjoker in Anspruch nehmen musste. Einige Freibier sind ihm deshalb beim kommenden Sommerfest des Musikvereins schon sicher. Dass man auch technisch auf der Höhe der Zeit ist, durfte man bei der „Außenwette“ erfahren. Wie aus der Videoeinblendung im Saal eindeutig ersichtlich war, gelang es einer kleinen und sprinterprobten Gruppe von Musikern, aus der Halle zu rennen, hurtig den Riedlewald zu durchqueren, innerhalb von fünf Minuten auf dem Moleturm zu stehen und dort ein Lied anzustimmen – Respekt. Was aber wäre eine Wetten-Dass-Sendung ohne spannende Saalwette. Die wahnwitzige Behauptung des Moderators, man bekäme keine 50 Personen zusammen, die am Ende der Show auf der Bühne stehen und die „Fischerin vom Bodensee“ mitzusingen, war natürlich zum Scheitern verurteilt. Wäre ja noch schöner.