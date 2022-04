Musikverein Hohenstadt hofft auf bessere Zeiten

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Hohenstadt im Musikvereinsraum des Feuerwehrgebäudes hat Vorsitzender Hartmut Philipp die schwierigen Umstände in den vergangenen Jahren an. Die Vereinsführung versuche alles, den „Laden“ am Laufen zu halten, versprach er. Sobald sich in den sich ändernden Bestimmungen ein Türchen auftut, nutzte man das mit Hilfe von Hygienekonzepten und viel Einsatz für Proben und Auftritte.

Im Rückblick sprach er die vergangenen Aktionen wie Platzkonzert mit Weißwurst-Frühstück im August, Musik-Frühschoppen und Wanderung im September, dem Vorspielnachmittag der Jugend und nicht zuletzt der Faschingssause im Freien an.

Kassiererin Anna-Maria Horlacher zeigte auf, dass man durch die kleinen Feste und gutes Wirtschaften noch ganz gut davongekommen sei. Sie hofft nun auf ein normales Vereinsjahr, damit sich die Kasse erholen kann. Die Kassenprüferinnen Heike Sauter und Bernadette Petrogalli bestätigten einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands leitete Gemeinderat Winfried Winter.

Schriftführerin Heidi Küene berichtete von aktuell 284 Mitgliedern, darunter 77 aktive Mitglieder (inklusive Jugend und Musiker Ausbildung), 190 fördernde Mitglieder und 17 Ehrenmitglieder. Jugendleiterin Katrin Röhrle sprach von 13 Kinder und Jugendlichen in Ausbildung. Die Kooperation mit der Grundschule laufe sehr gut. Dirigentin Christine Kraus hofft, dass ich die Zeiten wieder bessern. Tanzkreisvertreterin Inge Brenner berichtete, dass das Tanzen im vergangenen Jahr durch die Verordnungslage nicht möglich war. Hier soll es demnächst wieder weitergehen.

Bei den Wahlen wurden folgende Posten wieder oder neu besetzt: Vorsitzender Hartmut Philipp, Kassiererin Anna-Maria Horlacher, Schriftführerin Heidi Küene (für ein weiteres Jahr), Inventarwartin Bettina Hoppe, Tanzkreisvertreterin Inge Brenner, Beisitzer: Siegfried Wengert, Alicia Jung, Raphael Zeller, Kathrin Kiehlmann.

Philipp bedankte sich bei Kathrin Kiehlmann für 17 Jahre großen Einsatz als Inventarwartin. Ebenso wurde Heike Sauter gedankt, die nach acht Jahren das Amt der Kassenprüferin abgab. Für diesen Posten konnte Winfried Winter gewonnen werden.

Im Ausblick erklärte Philipp, dass wieder viele Veranstaltungen geplant seien, eigene Veranstaltungen wie etwa Maien spielen, Platzkonzert mit Weißwurstfrühstück, Oktoberfest, Familiennachmittag sowie ein Herbstkonzert. Aber der verein sei auch auf Feste anderer Vereine eingeladen, die teilweise ihre Jubiläen der letzten beiden Jahre nachholen.

Die Verbandsehrungen übernahm Hubert Rettenmaier (Vorsitzender des BMVOK): zehn Jahre: Jonas Feil, Noah Feil, Luis Grau, Anabel Jung, 40 Jahre: Thomas Hieber, 50 Jahre: Siegfried Wengert, Fördermedaille in Bronze für zehn Jahre: Heidi Küene.

Die Ehrungen des Musikvereins übernahm Hartmut Philipp: zehn Jahre: Jonas Feil, Noah Feil, Luis Grau, Anabel Jung, Leonie Haschka, Reinhard Graf Adelmann, Simone Berger, Dietmar Kuhn, Marion Waibel, 20 Jahre: Anna Wengert, Steffen Röhrle, 30 Jahre: Bettina Hoppe, 40 Jahre: Thomas Hieber, Beate Grau, Martin Wiedmann, 50 Jahre: Siegfried Wengert, 70 Jahre: Paul Funk.