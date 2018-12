Musikverein gibt Konzert in St. Pelagius

Der Musikverein Oberreitnau gibt am Sonntag, 16. Dzeember, nach mehreren Jahren wieder ein Kirchenkonzert in der Oberreitnauer Pfarrkirche St. Pelagius. Im Anschluss an den Abendgottesdienst, der um 18.30 Uhr beginnt und ebenfalls durch die Bläser des Musikvereins Oberreitnau musikalisch gestaltet wird, kommen konzertante Werke wie Jerusalem oder die New Baroque Suite zum Vortrag, teilt der Verein mit. Dirigent Peter Klemisch hat auch Stücke für kleine Holz- und Blechbläsergruppen ausgewählt, die bestens in die Adventszeit passen.

Die Musiker wünschen sich ein volles Gotteshaus und bitten nach dem Konzert um Spenden für die Krippenrestaurierung in St. Pelagius.