Musikverein entdeckt Region entlang der Mosel

Zu einem Ausflug an die Mosel, in die Städte Trier und Koblenz, zu Deutschlands schönster Hängebrücke und zu anderen Zielen in der Umgebung lädt der Musikverein Schrezheim Mitglieder und Freunde des Vereins von Samstag, 1. Oktober, bis Montag, 3. Oktober, ein.

Wie der Verein in einer Pressemeldung mitteilt, beginnt die Reise am 1. Oktober um 7 Uhr an der St.-Georg-Halle in Schrezheim und führt die Teilnehmenden von da aus mit dem Bus zum Beispiel zum Prinzenkopfturm, einer der schönsten Stellen an der Mosel, wie der Verein in der Mitteilung befindet. Weiter steht an diesem Tag eine Moselschifffahrt auf dem Programm, bevor abends die Zimmer im Kolping-Hostel Warsberger Hof in Trier bezogen werden können und der Abend mit einem gemeinsamen Abendessen und einer abendlichen Stadtführung ausklingt. Am zweiten Tag der Reise sind unter anderem eine einstündige Altstadtführung in Koblenz, eine Seilbahnfahrt über den Rhein zur Feste Ehrenbreitstein sowie eine Weinprobe im Weingut in Schweich geplant.

Am Montag, 3. Oktober, nutzen die Reisenden die Rückfahrt für einen Besuch der schönsten Hängebrücke in Deutschland, der 360 Meter langen Geierlay in Mörsdorf sowie für ein gemeinsames Abendessen in Übrigshausen bei Untermünkheim. Die Rückkehr nach Schrezheim ist für 21 Uhr geplant.

Der Preis für die Teilnahme beträgt pro Erwachsener 240 Euro, Kinder bis 14 Jahren zahlen 210 Euro.

Bei Interesse ist eine Anmeldung bis spätestens 30. August bei Karin Abele unter der Telefonnummer 07961 / 959 95 89 oder per E-Mail an karin.abele779@gmx.de möglich.