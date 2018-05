Eine Handvoll Bürger hat sich 1918 zusammengetan, um mehr Musik ins Gemeindeleben von Ebersbach zu bringen. So gründeten Hans Schmid, die Brüder Josef und Georg Sonntag, Karl Lämmerer und Julius Rimmele damals den Musikverein Ebersbach. Mit einem viertägigen Programm wird nun das 100-jährige Bestehen vom 15. bis 18. Juni gefeiert.

Anfangs wurde laut Vereinschronik vor allem bei Hochzeiten gespielt. Als der Verein wuchs und weitere Musiker ausbildete, kamen weitere kirchliche und weltliche Anlässe hinzu. Die Musik steht natürlich auch beim Festwochenende im Mittelpunkt. „Vor rund zwei Jahren haben wir mit den Planungen angefangen“, sagt Julia Walser, die mit Ines Seßler für das Marketing zuständig ist. Einerseits seien die geplanten Gruppen oft schon früh ausgebucht. Andererseits fehlten dem Verein Erfahrungen mit solch einer Großveranstaltung und daher habe der Ausschuss sich lieber zeitig an die Arbeit gemacht.

Die Mühen haben sich gelohnt, denn mit Unterhaltungsgästen wie der „Froschenkapelle“ aus Radolfzell und „Papi’s Pumpels“ sowie einem Gesamtchor mit 18 Kapellen hat der Verein einiges auf die Beine gestellt. Los geht es am Freitag, 15. Juni, ab 19 Uhr mit einem Festakt, bei dem die Gastgeber selber zu ihren Instrumenten greifen. Dort wird es unter anderem Grußworte von Schirmherr und Sozialminister Manne Lucha geben. Als Festplatz wurde ein Areal gegenüber von den Tennisplätzen in Ebersbach auserkoren. Dort steigt im Festzelt ab 21 Uhr die Party mit der „Froschenkapelle“ aus Radolfzell. Am Samstag folgt ab 20 Uhr die Schlagerparty mit „Papi’s Pumpels“. Blasmusik steht am Sonntag im Mittelpunkt. Zum Festgottesdienst um 9.30 Uhr in der Kirche St. Michael spielt der befreundete Musikverein aus Oberinn in Südtirol. Damit revanchieren die Musiker sich für den Auftritt der Ebersbacher beim 125-jährigen Jubiläum des Partnervereins in Südtirol. Beim anschließenden Frühschoppen im Festzelt übernimmt die Stadtkapelle Aulendorf die Unterhaltung. Um 13 Uhr beginnt der Gesamtchor mit 18 Kapellen. Vier gemeinsame Stücke sind geplant. Um 14 Uhr marschieren 35 Vereine und Gruppen für den Umzug mit. Dieser führt von der Verkehrsinsel in der Musbacher Straße über die Altshauser Straße zum Festplatz. Im Anschluss findet der Fahneneinmarsch mit den Waldhauser Musikanten statt. Damit Fußballfans dem Festgeschehen nicht verloren gehen, wird ab 17 Uhr das Spiel Deutschland gegen Mexiko übertragen. Abends spielen außerdem „Southbrass“ aus Südtirol.

Am Montag klingt das Jubiläumsfest gemütlich aus. Ab 18 Uhr spielt die Jugendkapelle „Beatz“ und anschließend der Musikverein Blönried-Zollenreute.