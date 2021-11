Musikverein Bubsheim geht mit neuem Dirigenten in die Zukunft

Musikverein Bubsheim: mit neuem Dirigenten in die Zukunft

Nach einer langen Zeit ohne Proben und Konzerte genießt der Musikverein Bubsheim mit seinem neuen Dirigenten Hans-Peter Klaiber (Foto: Musikverein Bubsheim) einen musikalischen Aufbruch in die Zukunft. Er hat den Taktstock von Oliver Helbig übernommen, der aus beruflichen Gründen die musikalische Leitung in Bubsheim weitergeben musste. Der 52-jährige dreifache Familienvater lebt in Dormettingen. Bereits im Jahr 1996 hat er sich der Dirigententätigkeit verschrieben, im Jahr 2000 absolvierte er den B-Schein. Und er verfügt über beeindruckende Erfahrungen. So dirigiert Hans-Peter Klaiber seit 20 Jahren den Musikverein Ratshausen, parallel förderte er musikalisch weitere Orchester. Er begeisterte auch in Bubsheim bereits in einem Probedirigat durch seine Kompetenzen und seine Leidenschaft. Persönliche Stärken, mit denen er in den Proben die Herzen der Musikerinnen und Musiker erobert. Der MV Bubsheim geht mit frischem Schwung, neuen Impulsen und großer Zuversicht in die gemeinsame Zukunft. (pm)