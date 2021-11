Musikverein Berg veranstaltet Herbstkonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 13.11. fand in der Festhalle in Berg das große Herbstkonzert des Musikvereins statt. Die Trachtenkapelle unter Leitung von Markus Frankenhauser und die Jugendkapelle Berg unter Leitung von Johanna Kreuzer zeigten vor zahlreichen Zuhörern ihr ganzes Können.

Unter Einhaltung der 2G+ Regel, sowie der Maskenpflicht, einer begrenzten Besucherzahl und dem Verzicht auf eine Pause konnte das Konzert zumindest teilweise „normal“ stattfinden.

Zu Beginn begrüßte der erste Vorstand Reinhold Köberle die zahlreichen Gäste. Anschließend übergab er das Wort an Dagmar Schwegler, die gewohnt charmant und informativ durch den Abend führte. Den musikalischen Anfang machte unsere Jugendkapelle unter der Leitung von Johanna Kreuzer mit „Young Fanfare“. Mit „Pirates of the Caribbean: At World’s End“ und „Can’t help falling in love“ zeigten die 38 Jugendlichen ihr ganzes Können und begeisterten das Publikum. Mit der Zugabe „High Hopes“ beendeten sie ihren Teil des Programms.

Nach einer kurzen Umbaupause nahm die Trachtenkapelle mit 64 Musikanten auf der Bühne Platz. Mit „Kaiserin Sissi“ und „Moment for Morricone“, dem Lieblingsstück des Dirigenten, eröffneten sie ihren Teil des Konzerts.

Markus Frankenhauser ist mittlerweile seit 10 Jahren als Dirigent bei der Trachtenkapelle Berg. So war dieses Konzert gewissermaßen auch ein Medley aus dem „Frankenhauser-Jahrzehnt“. Einige bereits bekannte Stücke der letzten Jahre, einige neue Stücke, aber alle im Stil unseres Markus.

Fortgeführt wurde das Programm mit „ Concerto d´Amore“ und einem Solo aus dem Film „Das Dschungelbuch“. Reinhold Köberle und seine Bassposaune swingten zu„ I wanna be like you“ zwischen den Lianen.

Mit dem Welthit „Africa“ von Toto und dem Rocktitel „Knock on wood“ verabschiedeten sich die Musikerinnen und Musiker dynamisch von Ihrem Publikum und beendeten das Konzertprogramm.

Zum Abschluss bedankte sich Reinhold Köberle nochmals bei allen Beteiligten, insbesondere den Dirigenten, der Moderatorin, sowie Georg Köberle, der in diesem Jahr für 60jährige Tätigkeit geehrt wurde.

Mit den Zugaben „Zämehäbe“ und dem „Allgäu-Schussen-Marsch“ ging auch dieser schöne, ganz besondere Konzertabend zu Ende. Ein Konzert, geprägt von 10 Jahren Dirigent Markus Frankenhauser, geprägt von der Pandemie und geprägt vom Zusammenhalt und der Hoffnung auf Normalität.