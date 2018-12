Musikverein Bösenreutin spielt mit Leidenschaft und Herz

Ein Weg, gesäumt von Kerzen und Sternen, hat am Samstag in das Haus des Gastes in Schlachters geführt. Hier feierte der Musikverein Bösenreutin sein Jahreskonzert. Ebenso weihnachtlich haben Sylvia Echter und Erika Brutscher die Festhalle dekoriert, in feierlichem Rot und Grün mit Misteln, Weihnachtssternen und einem Christbaum.

Das Motto des Jahreskonzertes voller musikalischer Höhepunkte heißt „bedeutende Persönlichkeiten“. Ein Blick in die originelle, von Annika Hagg als Spiegel gestaltete Programmkarte, zeigt dem Publikum sogleich, dass damit nicht nur die Komponisten gemeint sind sondern – bitte lächeln – auch jeder einzelne Zuhörer. Eine wirklich schöne Idee. Die Jugendkapelle Bösenreutin eröffnet mit dem Vororchester Ober-Unterreitnau und ihrem musikalischen Leiter Roman Altmann den Konzertabend. Altmann habe die Jungmusikanten mit großem Einfühlungsvermögen und Geduld auf das Konzert vorbereitet, so Josef Bayer, der gemeinsam mit Max Echter und Christian Marte den Verein führte. Die jungen Musiker, über 30 an der Zahl, entführen ihre Zuhörer zuerst nach Irland, mit dem frischen Gute-Laune-Stück „Celtic Dance“ von Douglas Court und dann zu den Wikingern mit der fantastischen Filmmusik aus „Drachenzähmen leicht gemacht“, von John Powell. Als Zugabe spielen sie ein Queen-Medley und verabschieden sich unter Bravo-Rufen von der Bühne, die nahtlos der Musikverein übernimmt. Madeleine Schwenk und Helmut Brutscher führen mit launigen Informationen durch den Abend.

Im gestreckten Galopp

Einen fulminanten Auftakt bieten die Musikanten mit dem „Rakocy Marsch“ von Hector Berlioz, der inoffiziellen Hymne Ungarns. „Fluffig“ so soll „Feuerfest“ von Josef Strauß klingen – das habe sich Dirigent Alexander Janz während der Proben gewünscht, erzählt Brutscher. Am Schlagwerk darf Carolin Bahr klingend den Schmiedehammer schwingen – dazu macht es der federleichte, fröhlich springende Rhythmus der Polka dem Publikum schwer, ruhig sitzen zu bleiben. Es folgt der „Marsch op 99“ von Sergej Prokofiew, den man, so Schwenk, wie geschrieben in Tempo 144 spielen könne. Oder aber schneller, dadurch werde der Marsch zum Galopp und gelte als höchste Disziplin. Und was tut der Bösenreutiner Kapellmeister? Er jagt seine Register klangstark in gestrecktem Galopp durch das Stück. In dieser Qualität spielen sich die Musikanten durch den weiteren Abend. Sie sorgen für Begeisterung mit der Polka „Attila“ des weltberühmten Marschkomponisten Julius Fucik, die die Musikanten selbst so schön finden, dass sie ihn in ihr Sommerprogramm aufnehmen werden.

Vor der Pause ein weiterer Höhepunkt, den das Trompetenregister beschert: die Abschiedsmelodie „Il Silenzio“, die der begnadete Jazztrompeter Nini Rosso zum Welthit gemacht hatte. Sie wird zu jedem militärischen Zapfenstreich gespielt.

Leidenschaft, nicht Hobby

Im zweiten Teil geht es in die Welt der Außerirdischen mit „Star Warst the force awaken“, zu den Blues Brothers und den legendären Jackson Five. Die Musikanten ernten begeisterte Bravo-und Super-Zwischenrufe für ihr klares und harmonisches Zusammenspiel.

Traditionell finden während des Konzersabends auch Ehrungen langverdienter Mitglieder statt. Max Echter dankt außer der Reihe Helmut Bayer für 45 Jahre und Wolfgang Rehm, stellvertretender Bezirksvorsitzender des ASM Bezirk 7 Lindau, verteilt die Urkunden und Ehrennadeln. Darunter auch an Emma Meier und Leonie Lerpscher für die bestandenen Bläserprüfungen D1 und D2. „Die Musik hat von allen Künsten den tiefsten Einfluss auf das Gemüt. Ein Gesetzgeber sollte sie deshalb am meisten unterstützen“ – mit dem Zitat, das dem Feldherrn Napoleon zugeschrieben wird, unterstreicht Rehm die Wichtigkeit der Musik.

Der Musik der Jugend zuzuhören sei eine absolute Freude gewesen. Das Konzert, das Dirigent Janz vorbereitet habe, sei herrlich anspruchsvoll und unterhaltsam und die Musikanten ein toller Klangkörper.

Christian Marte dankt am Ende vor allem ihrem Dirigenten, der sie so wunderbar durch die Proben und zum Konzert geführt habe. Zur Zugabe klettert auch die Jugendkapelle wieder auf die Bühne und gemeinsam spielen mehr als 70 Musikanten stehend „All about that Bass“ von Meghan Trainor sowie den feierlichen Andachtsjodler. Claudia Schiegg (Bassklarinette) erklärt beim Aufräumen ihres Instruments: „Musik ist für uns Leidenschaft, nicht nur Hobby. Sie bringt uns so schöne Gefühle. Wenn wir die auf unser Publikum übertragen, haben wir alles richtig gemacht.“ Das haben sie in der Tat.