Musikverein Andelfingen hielt Jahreshauptversammlung ab

Nach der Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden Guido Rieger, mit einem besonderen Gruß an die anwesenden Ehrenmitglieder Walter Rieger und Karl Lutz, an die Vertreter der örtlichen Vereine sowie an Ortsvorsteher Edgar Springer, erfolgte das Totengedenken. In seinem Bericht bedankte sich Rieger bei allen Musikern und Helfern, die bei der Durchführung der Aktivitäten, Proben und Auftritte des Vereins tatkräftig dabei waren. Für die durchgeführte Probenarbeit bedankte sich Rieger bei Philipp Maier, der seit März das Dirigentenamt beim MV Andelfingen übernommen, und den Musikverein musikalisch dank disziplinierter Probenarbeit wieder auf einen guten Weg gebracht hat. Im Bericht von Schriftführerin Annika List wurde auf den gesamten Jahresablauf zurückgeblickt. Hierbei berichtete sie über alle Auftritte und Aktivitäten des MVA und ließ auch den Hüttenaufenthalt in Österreich Revue passieren. Annika List berichtete, dass im Rahmen des Konzerts MusikerInnen für aktive Musikertätigkeit geehrt wurden. Dirigent Philipp Maier lobte die Proben- und Auftrittsqualität und forderte die MusikerInnen auf so weiter zu machen.

Jugendvertreterin Jana Wild berichtete, dass derzeit 26 Jugendliche im Musikverein ausgebildet werden.

Von Kassier Selina Busmanis war zu erfahren, dass im abgelaufenen Vereinsjahr insgesamt 155 Geschäftsvorgänge verbucht und mit einem positiven Abrechnungsergebnis abgeschlossen wurde. Nach den Worten von Kassenprüfer Roland Herter gab es bei der Kassenprüfung keine Beanstandungen. So konnte Ortsvorsteher Edgar Springer die Entlastung der gesamten Vorstandschaft vornehmen.

Die anstehenden Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Guido Rieger 1. Vorsitzender, Jana Wild Jugendleiterin, Ina Schuler Jugendvertreterin sowie Roland Herter, Tobias Kugler, Marcel Busmanis, Tobias Ziegelbauer, Alexandra Letzgus, Lukas Rieger, Juliana Bücheler, Laura Schneider und Jasmin Rieger Ausschussmitglieder.

Unter dem Punkt „Wünsche und Anträge“ wurde von der Versammlung beschlossen, dass für die im Verein ehrenamtlich Tätigen zukünftig eine Ehrenamtspauschale als Aufwandsentschädigung gewährt wird.

Als Highlight des Jubiläumsfestes 2023 gilt die Geburtstagsparty am Samstag, 20. Mai, bei der Windstärke 12, Quattro Poly und Viera Blech aufspielen werden. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Volksbank und unter 100Jahre@mv-andelfingen.de