Musikverein Altheim feiert Frühlingsfest

Der Musikverein Altheim feiert vom 9. bis 12. Mai ein viertägiges Frühlingsfest mit verschiedenen Arten von Musik. Los geht es am Donnerstag, 9. Mai, 10 Uhr, mit dem Bieranstich. Der Feiertag Christi Himmelfahrt ist Vatertag und zum Vatertagsfrühschoppen spielt die Partyband Herz-Ass bei freiem Eintritt. Von 16 Uhr an legt DJ Sound-X Partymusik zum Feiern und Tanzen auf.

Der Freitag, 10. Mai, gehört der Blasmusik. Von 20 Uhr an spielen die Musikvereine Mittelbiberach und Baltringen im Altheimer Festzelt. Der Eintritt ist auch hier frei. Rock aus den 1980er-Jahren bietet die Gruppe „Heaven in Hell“ am Samstag, 11. Mai, 20 Uhr. Zutritt haben nur Erwachsene, es gibt eine Ausweiskontrolle. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Filiale der Kreissparkasse in Schemmerhofen und beim Rewe-Markt Keck in Schemmerhofen. An diesem Abend herrscht Barbetrieb.

Der Sonntag, 12. Mai, beginnt mit einem Festgottesdienst. Das Besondere daran ist, dass die Gesangsgruppe Altheim zur Feier ihres 40-jährigen Bestehens den Gottesdienst musikalisch gestaltet. Zum Frühschoppen ab 11 Uhr spielt der Musikverein Lützenhardt (Schwarzwald). Nach Mittagessen und Kaffee betreten das Gesamtjugendorchester der Gemeinde Schemmerhofen die Bühne. Zum Festausklang spielt um 14 Uhr der gastgebende Musikverein Altheim.

Veranstalter des viertägigen Frühlingsfests sind der Musikverein Altheim und der Förderverein für Musik und Kultur . Nähere Informationen gibt es im Internet auf www.mv-altheim.de.