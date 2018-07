Musikverein Aixheim feiert sein Sommerfest

Der Musikverein Aixheim feiert am Sonntag, 29., und Montag, 30.Juli, sein schon zur Tradition gewordenes Sommerfest. Dies schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Auch in diesem Jahr muss durch die Umbauarbeiten an der Festhalle ein anderer Standort gesucht werden. Der Verein stellt wieder einen Abschnitt seines Holzzeltes und kleinere Zelte auf dem Parkplatz neben dem Rathaus auf. Gefeiert wird das Fest dort im Rahmene wie im vergangenen Jahr.

Mehrere Gastkapellen sorgen für musikalische Unterhaltung. Den Frühschoppen am Sonntagmorgen ab 11.30 Uhr gestaltet der Musikverein Lachenspeyerdorf . Ab 11.3 Uhr wird ein reichhaltiger Mittagstisch angeboten .

Ab 13.45 Uhr beginnt das Nachmittagskonzert mit dem Musikverein Gruol anschließend bis 18 Uhr Gunningen. Ab 18.30 Uhr sorgt dann Heilix Blechle aus Grüningen und Gaudibrass Oaxa bei der Musikantengaudi abwechselnd für fetzige Musik. Die Gäste dürfen sich auf einen tollen Unterhalungsabend freuen.

Am Montag findet ab 14 Uhr der beliebte Rentner- und Kindernachmittag. Die musikalische Unterhaltung übernimmt der Musikverein Aixheim ,die Zöglingsgruppe und die Jugendkapelle.

Speziell für die Kinder bieten der Verein am Montag ein Kasperletheater und basteln. Mit einem Tanz in den Urlaub, am Montagabend ab 19 Uhr musikalisch gestaltet von der Oktoberfestband „Die Lausbuba“ endet das Sommerfest des Musikvereins. Kontakte zu dieser Band bestehen seit dem Blechduell in Nagold. Der Eintritt ist frei.