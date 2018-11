Musikunterricht vom Profi

Eine Unterrichtsstunde der besonderen Art haben jüngst die Nendinger Grundschüler erlebt. Uwe Mattes, selbst ehemaliger Schüler der Nendinger Schule und mittlerweile Student der Musikhochschule Trossingen im dritten Semester, überraschte die Kinder der Donauschule mit einer Unterrichtsstunde zum Thema Marimbaphon.

Das Marimbafon gehöre zu der Familie der Xylophone, erklärte Uwe Mattes den Schülern. Es habe den gleichen Aufbau wie ein Klavier. Es stamme aus Mali in Afrika. Später wurde es in Guatemala sogar zum Nationalinstrument. Das Instrument käme auch für Solisten in der Kammermusik als auch in großen Sinfonieorchestern zum Einsatz. Anschließend zeigte der junge Student den Kindern die zwei verschiedenen Schlägelhaltungen, den Stevens- und den Burtongriff.