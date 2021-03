Musikunterricht ist weiterhin nicht möglich

Gemäß der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Würrtemberg vom 8. März bleibt die Musikschule Baubeuren-Laichingen-Schelklingen weiterhin geschlossen und der Präsenzunterricht weiterhin ausgesetzt.

Die Regelungen des Landes für den Musikschulbetrieb unter Pandemiebedingungen sehen seit Montag folgendes vor: Gemäß der Corona-Verordnung ist allen kulturellen Einrichtungen und allen Einrichtungen der außerschulischen Bildung zwar weiterhin der „Betrieb mit Publikumsverkehr“ und damit den Musikschulen der Präsenzunterricht untersagt. Zugleich wurden jedoch in der Verordnung auch Ausnahmen von diesem generellen Verbot des Präsenzunterrichts festgelegt. Bei einer konstante Sieben-Tages-Inzidenz von unter 50 an den vergangenen fünf Tagen in dem Land-/Stadtkreis, in dem sich der Sitz (oder der Unterrichtsort) der Musikschule befindet, ist ab dem darauf folgenden Tag außer in den Fächern Ballett und Tanz in allen Unterrichtsfächern der Einzelunterricht in Präsenzform möglich. Er kann dann in Kleingruppen stattfinden mit bis zu fünf Kindern und Jugendlichen, die nicht älter als 14 Jahre sind. Dazu käme dann noch die der Lehrkraft

Der Unterricht in Ballett und Tanz ist weiterhin untersagt. Trotz dieser vagen Öffnungsperspektive hofft die Musikschule Baubeuren-Laichingen-Schelklingen auf eine baldige Öffnung. Aktuell – Stand Montag – liegt der Inzidenz wert jedoch bei 82.