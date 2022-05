Musiksommer Ehingen 2022 beginnt

sz) - Der Musiksommer Ehingen steht in den Startlöchern. Das Eröffnungskonzert ist am 13. Mai um 20 Uhr. Zum Auftakt gibt es Jazz und einen Hörgenuss der besonderen Art. Das versprechen die zwölf Mitglieder des Ensembles Brasssonanz mit der Jazzsängerin Daria Assmus.

„Too darn hot! Schicksalhafte Liebe“ – der Abend steht ganz im Zeichen der großen Gefühle, heißt es in der Medienmitteilung der Stadt. Verzaubert der erste Teil noch mit klangvollen, klassischen Werken der Opernliteratur wie Guiseppe Verdis „Die Macht des Schicksals“ oder Bizets „Carmen“, wird die Lindenhalle im zweiten Teil des Abends in einen Jazzclub verwandelt, so die Stadt weiter. In fetzigem Bigbandsound folgen Stücke von Michael Bublé, Cole Porter und Ella Fitzgerald. Wer bereits einen kleinen Vorgeschmack von Brasssonanz bekommen möchte, dem sei auf dem YouTube-Kanal des Ensembles das Musikvideo zu „Hey Big Spender! – Brasssonanz feat. Daria Sophie “ ans Herz gelegt, empfiehlt die Stadt.

Die weiteren Veranstaltungen des Musiksommers Ehingen stehen ebenfalls schon fest: Festliche Werke aus der Zeit des Barock unter Leitung von Volker Linz gibt es am Samstag, 14. Mai, um 20 Uhr in der Liebfrauenkirche.

Bei The Twiolins „Eight Seasons“ treffen Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ auf elf kontrastierende Tangos von Astor Piazzolla. Dieses Konzert findet statt am Mittwoch, 18. Mai, um 19 Uhr in der Lindenhalle.

Das Klavierduo Neeb spielt dann am Samstag, 21. Mai, um 20 Uhr in der LindenhalleWerke vom Barock bis zur Neuen Musik für Klavier vierhändig und an zwei Klavieren.

JVG-Showkonzerte trägt das Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen zum Programm bei. Termin ist am Dienstag, 24. Mai, und Mittwoch, 25. Mai, jeweils um19 Uhr in der Lindenhalle. Das Xenon Saxophon Quartett ist mit „Dedicated to“ Kammermusik vom Feinsten am Donnerstag, 26. Mai, 19 Uhr in der Evangelischen Kirche Weilersteußlingenzu Gast.

Yale Schola Cantorum und Juilliard415 speieln bei einem Benefizkonzert Werke von Copland und Haydn unter Leitung von David Hill. Das Konzert ist am Freitag, 27. Mai, um 20 Uhr in der Lindenhalle.

Das Eliot Quartett mit „Wien – Die Wiege des Streichquartetts im Wandel“ gibt’s am Sonntag, 29. Mai, 19 Uhr, in der Lindenhalle. Marialy Pacheco und Joo Kraus versprechen frischen Sound aus traditioneller kubanischer Musik, afro-kubanischen Rhythmen, zeitgenössischem europäischem Jazz und groovigen Clubsounds. Das alles gibt’s am Mittwoch, 1. Juni, um 19 Uhr in der Lindenhalle.

Amarcord „Amerika!“ A-Cappella-Konzert auf höchstem Niveau mit dem Leipziger Vokalensemble amarcord folgt am Freitag, 3. Juni, um 20 Uhr in der Lindenhalle.

Musikkaabarett Mackefisch kommt mit „Brot und Glitzer“ am Sonntag, 5. Juni, 19 Uhr, in die Lindenhalle. Sie snd musikalische Vieleskönner und Förderpreisträger des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2021.