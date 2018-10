Musikschule lädt zu Casting für Musical „Annie“ ein

Tettnang (sz) - Die an der Musikschule Tettnang wirkende Gesangspädagogin und Tanzpädagogin Lib Briscoe hat in Tettnang schon mehrfach Musicals aufgeführt. Gleich ihre erste Musical-Produktion „Guys and Dolls“ begeisterte Publikum und Presse gleichermaßen. Im März wird das Broadway-Musical“ „Annie“ in einer Tettnanger Fassung aufgeführt. Hierfür sucht die Musikschule Tettnang noch Schauspieler, Sänger und Tänzer. Am Samstag, 13. Oktober, um 10 Uhr findet hierzu in der Musikschule ein erstes Casting statt. Alle Musical-Fans und die, die einfach mal Bühnenluft schnuppern wollen, sind dazu eingeladen, wie die Musikschule schreibt.

„Annie“ erzählt die Geschichte einer jungen Waise in Amerika, die durch Zufall in das Haus eines reichen Geschäftsmannes (Mr. Warbucks) stolpert und – wie könnte es anders sein – nach einigen Verwicklungen letztendlich sein Herz erobert.

In der Tettnanger Version von „Annie“ wird es am 22., 23., und 24. März drei Aufführungen unter der Federführung von Lib Briscoe geben.