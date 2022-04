Musikschul-Infotage im Mai

Interessierte können sich im Mai über die Leistungspalette der JMS informieren und sich in Bezug auf die Wahl des passenden Angebots und des richtigen Instrumentes beraten lassen, wie in einer Pressemeldung mitgeteilt wird. Angefangen bei der Musikalischen Grundausbildung ab 18 Monaten, über die Angebote des instrumentalen und vokalen Unterrichts, über spezialisierte Angebote für Erwachsene bis hin zu den zahlreichen Möglichkeiten des gemeinsamen Musizierens in Ensembles, Orchestern und Chören.

Auch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie zeigen sich die Infotage diesjährig in modifizierter Form. Mit unterschiedlicher Ausprägung präsentieren sich die sechs Zweigstellen. So gibt es musikalische Beiträge, Instrumentenvorstellungen, Ausprobieren, Information und Beratung. Manche Infotage beginnen mit einem kleinen Konzert oder einem Beitrag der Elementarkinder, andere Zweigstellen präsentieren einen „Tag der offenen Tür“, bei dem man im gegebenen Zeitkorridor einfach vorbeischauen und sich inspirieren lassen kann. Nicht an jeder Zweigstelle sind alle Bereiche vertreten, überall jedoch gibt es die Möglichkeit zur Information, Beratung, zur Anbahnung von Schnupperstunden bei den Fachkräften und zur Anmeldung, heißt es weiter in der Mitteilung.

Ein Überblick über das Angebot der Musikschul-Infotage: Sonntag, 8. Mai, 11 Uhr, gibt es in Argenbühl-Eisenharz im Dorfgemeinschaftshaus-Sonnensaal ein Muttertagsständchen des Vororchesters, Elementarkinder, Möglichkeit zur Beratung. Sonntag, 15. Mai, von 10 bis 12.30 Uhr, Isny im Gymnasium: Elementarkinder, Instrumentenvorstellungen, Möglichkeit zum Ausprobieren. Samstag, 21. Mai, von 10 bis 12.30 Uhr in Leutkirch in der Gemeinschaftsschule und Festhalle-Lohboden: Elementarkinder, Instrumentenvorstellungen, Möglichkeit zum Ausprobieren. Um 11 Uhr in Argenbühl-Ratzenried in der Grundschule/Turnhalle: Matinée des Jugendblasorchesters, anschließend Möglichkeit zur Beratung.

Sonntag, 22. Mai, von 10 bis 12.30 Uhr in Wangen, Jugendmusikschule: Instrumentenvorstellungen, Möglichkeit zum Ausprobieren. Samstag, 28. Mai, von 14 bis 16.30 Uhr in Amtzell, JMS- und Schulräumlichkeiten: Vortrag der Elementarkinder, anschließend Möglichkeit zur Beratung. Sonntag, 29. Mai, von 14 bis 16.30 Uhr in Kißlegg, Schulzentrum Innenhof/Mensa: Eröffnung mit kleinem Konzert, anschließend Möglichkeit zur Beratung. Für weitere Informationen und zur persönlichen Beratung steht die JMS-Geschäftsstelle, Telefon 07522 / 970 40; E-Mail: info@jms-allgaeu.de, zur Verfügung.