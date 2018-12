Musikkaplle füllt neuen Gemeindesaal mit Klang

Meßkirch - Es war nach der feierlichen Einweihung des Dorfgemeinschaftshauses in Heudorf ein Anlass, für die Musikkapelle, ihr Jahreskonzert vor begeistertem Publikum in dem geräumigen Saal zu präsentieren. Es hat alles zusammengepasst, waren sich Artur und Siegfried Fecht einig, der neue Saal und ein hervorragendes Konzert, das sehr viel Gefallen gefunden hat.

Diese Aussage wurde von allen Seiten bestätigt. Selbst Dirigent Simon Löw zeigte nach Abschluss des Konzertabends mit einem Lächeln seine Zufriedenheit mit den Leistungen seiner Musiker, die mit stürmischer Beifall verabschiedet wurden.

Mit dem schneidigen Eröffnungsstück „Kometenflug“ von Alexander Pfluger stiegen die Heudorfer Musikanten mit einen flotten und zackig gespielten Konzertmarsch ein, der im Schwierigkeitsgrad der Oberstufe zugeteilt ist. „Schlawiner-Polka“ von Peter Schad, war ein Hörgenuss mit der weich gespielten Melodienfolge des Tenorhornregisters. Das folgende Stück „So schön ist Blasmusik“, ein altbekanntes Medley aus der Fernsehserie Grand Prix der Volksmusik, wie auch der Walzer „Ein kleines Geheimnis“ mit Gesang von Simon Löw und Christian Krezdorn, zeigten die Vielfältigkeit, die die Kapelle auch in der böhmisch-mährischen Stilrichtung aufweist.

Mit der Ouvertüre „Ross Roy“ von Jacob de Haan kamen instrumentale Erinnerungen zum Ausdruck, die mit dem kräftigen Schlagzeug einen unfassbaren Klangkörper bildeten, wie es Beha Steffen, die sehr aufschlussreich durchs Programm führte, zum Ausdruck brachte.

Auch beim zweiten Teil des Konzertabends war es zunächst ein Konzertmarsch der „ P.O.S-Marsch von Edward Maj, der flott vorgetragen wurde. „Ein Leben lang“ und „Alpenglühen“ waren sehr gefällige Polka-Stücke, wie auch „Unser Bänkchen“ von Norbert Gälle. Eine ganz andere Art der modernen Blasmusik folgte mit dem Medley „Rock & Pop von Bon Jovi“ .

Mit dem Schlusstitel „The Lion King“ einem Medley aus „König der Löwen“ mit Musik von Elton John, bekannt aus den Zeichentrickfilmen von Walt Disney, setzten die Heudorfer-Musiker ein Zeichen ihrer höchsten Perfektion und der lang anhaltende Beifall war die große Anerkennung des Publikums für einen abwechslungsreichen Konzertabend. Mit einer Zugabe und dem folgenden „Weihnachts-Potpourri“ war es ein Abend, der allen viel Freude bereit hat, so sah es auch Hugo Keine, der eine sehr gute Vorstellung der Musikkapelle hervorhob. Auch Ulrich Marx fand das Konzert außergewöhnlich gut und freute sich, dass dies im Dorfgemeinschaftshaus, wo das ganze Dorf und auch die Musiker mit gearbeitet hatten, sich so in hohem Niveau entfalten konnte.

Ehrungen

Einen besonderer Anlass war auch die Ehrung von insgesamt 14 Musikern, die durch den Bezirksvorsitzenden Egon Braun namens des Blasmusikverbands Sigmaringen vorgenommen wurden.

Für zehn Jahre wurde mit dem Ehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet: Simon Degen, Lukas Mutschler, Sascha Probst und Patrik Renz.

Das Ehrenzeichen in Silber erhielten für 20 Jahre: Mathias Degen, Michael Hafner, Oliver Marx und Stefanie Schweikart.

Für 30 Jahre das Ehrenzeichen in Gold erhielten; Johann Amann, Carmen Muffler, Annette Schlude, Sandra Sigg und Anja Höfler.

Die höchsten Auszeichnungen des Abends gingen an Markus Beha für 40 Jahre mit der goldenen Ehrennadel des Blasmusik-Verbandes Baden-Württemberg und an Josef Schweikart, der für 50 Jahre mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und dem Ehrenbrief des Landesverbandes ausgezeichnet wurde.

Der anstehende Ehren-Marsch für die Geehrten Musiker, wurde von den Kollegen auf der Bühne mit einer kleineren Besetzung vorgetragen.