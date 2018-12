Musikkapelle Oberopfingen ehrt engagierte Musiker

Die Musikkapelle Oberopfingen hat ihr Adventskonzert in diesem Jahr als Gemeinschaftskonzert mit dem Musikverein Dieterskirch veranstaltet. Im Anschluss an den musikalischen Teil wurden langjährige Musiker geehrt.

Klangvoll eröffnete der Musikverein Dieterskirch unter der Leitung von Bernd Ott das Gemeinschaftskonzert. Die Musiker trugen „Toccata aus der Oper L’Orfeo“, „First Suite in Eb“, „The Witch and the Saint“ und mit „Best of Beatles“ vor . Nach der Pause verzauberte die Musikkapelle Oberopfingen die zahlreichen Zuhörern in der Festhalle Kirchdorf mit einer Reihe stimmungsvoller Stücke, so erklangen „Die Glorreichen Sieben“, „Klangfusion“ und „The Sound of Silence“ mit hervorragendem Gesang von Andreas Zeh, sowie der Marsch „Kaiserin Sissi“ und „80er Kult(Tour)“. Im Anschluss an den Auftritt der beiden Musikkapellen zeichnete der Bezirksvorsitzende des Allgäu-Schwäbischen-Musikbunds Peter Zettler langjährige Musiker aus. Für 25 Jahre aktives Musizieren wurden Sabrina Schmid, Elmar Notz, Christian Miller und Klaus Wehrle geehrt. Für 40 Jahre aktive Musikantenzeit zeichnete Peter Zettler Josef Hörmann aus. Außerdem wurde Josef Hörmann vom Vorsitzenden Reinhard Schwarz zum Ehrenmusikanten der Musikkapelle Oberopfingen ernannt. Den Abend ließen die Musiker mit dem Marsch „Alte Kameraden“ ausklingen.