Die Musikkapelle Menningen hat eine neue Vereinsführung. Nachdem die bisherige Vorsitzende Christine Erhardt aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt abgab, leitete übergangsweise, über einige Monate hinweg die zweite Vorsitzende Marina Grüninger mit viel Elan die Geschicke der Kapelle. Nun wurde Tobias Schatz als neuer Vorsitzender bestätigt. Er hatte dieses verantwortungsvolle Ehrenamt vor Jahren schon einmal inne.

Zum Ende des vergangenen Jahres einigten sich die Beteiligten darauf, dass mit dem Ende des Dirigats von Erich Wassmer Vizedirigent Wolfgang Muffler die musikalische Leitung derzeit weiterführt. „Als neuer Leiter wird Paul Gaiser, der vor wenigen Jahren die Musikkapelle musikalisch führte, wieder unser Dirigent sein“, sagte Vorsitzender Tobias Schatz bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Zum Adler“ in Leitishofen.

In der Rückschau erinnerte Schriftführerin Lena Irßlinger an das Geschehen im abgelaufenen Jahr, das mit 14 öffentlichen Auftritten und Festbesuchen sowie dem eigenen Schuppenfest und dem Jahreskonzert mit der Musikkapelle Rohrdorf, sowie auch einigen netten kameradschaftlichen Anlässe in Erinnerung blieb Die Kapelle habe sich im vergangenen Jahr im Schnitt sehr verjüngt, da sich die Jugendarbeit im Zusammenschluss mit Meßkirch, Heudorf, Rohrdorf und Menningen als sehr erfolgreich erwiesen habe.

Neun Jugendliche sind derzeit in Ausbildung, wovon bereits einige die Kapelle nach den D1- und D2-Prüfungen verstärken, wie die beiden Jugendleiter Marcel Weigert und Lisa Wildmann berichteten. Die D1-Prüfung legten mit Erfolg ab: Eva Lilienthal, Emely Moser, Jana Schatz, Laura Schlude und Julian Stengele – die D2-Prüfung legte Felix Wildmann erfolgreich ab.

Eine besondere Ehrung gab es für Marina Grüninger und Corinna Molz, die das silberne Ehrenzeichen des Blasmusikverbandes für 20 Jahre und Nathalie Waldenspuhl in Bronze für zehn Jahre bei der Musikkapelle erhielten.

Der Probenbesuch bei 47 Gesamtproben lag noch in einem guten Durchschnitt von 76 Prozent, wie der Vorsitzende bekannt gab, „doch ganz zufriedenstellend ist dies noch nicht. Wir wollen wieder bessere Probenabende ansteuern.“

Auch die Ausgaben sind im vergangenen Jahr durch verschiedene Anschaffungen von Uniformen, Westen, Noten und die intensive Jugendarbeit um einiges gestiegen, so Vereinskassiererin Simone Muffler. Deshalb habe der Vorsitzende Überlegungen angestellt zu überprüfen, ob im kommenden Jahr Mitgliedsbeiträge von den Aktiven zu verlangen seien.

Winfried Stengele, Präsident der Fuchszunft, lobte die gute Zusammenarbeit zwischen den Musikern und der Zunft und stellte gleichzeitig in Aussicht, dass sich die Zunft auch weiterhin bei den Anschaffungskosten der Fastnachtsuniformen beteiligen wird.