Musikkapelle Fronhofen gewinnt Sonderpreis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auslosung des Gewinners für den Sonderpreis, einen Workshop mit „HutterMusic“, den Produzenten von u. a. „Die Egerländer Musikanten – Das Original“, dem erfolgreichsten Blasorchester weltweit. Dazu luden Familie Hutter den Vorsitzenden vom Verein „Musik hilft Menschen“ nach Amtzell ins neue Gebäude von „HutterMusic“ ein.

In einleitenden Worten stellte Ernst Hutter, Leiter der „Egerländer“, auch die aktuell sehr schwierige Situation für Kulturtreibende dar. Sind doch auch die „Egerländer“ ausschließlich Berufsmusiker und spielen „normal“ jährlich über 60 Konzerte, welche derzeit durch die Pandemie meistens abgesagt oder verschoben wurden. Auf die Frage, wie sie bisher durch diese Zeit gekommen sind, antwortete die Ehefrau Uschi Hutter schmunzelnd, „mein Mann war in den letzten 2 Jahren öfters daheim als in den letzten 20 Jahren“, doch ganz so locker ist es dann doch nicht. Die berufliche und finanzielle Existenz ist bei vielen Künstlern gefährdet, und die staatlichen Unterstützungen kommen oft nicht an. Und dann wurde die Spannung immer größer. Uschi Hutter hat sich bereit erklärt, die Ziehung des Gewinners zu übernehmen. Sie zog das Los der Musikkapelle Fronhofen. Ernst Hutter konnte noch nicht sagen, ob er oder einer der Söhne Martin oder Stephan Hutter den Workshop leitet, aber soviel ist sicher, es kommen langjährige Erfahrung mit professioneller Blasmusik auf höchstem Niveau und sie freuen sich, gemeinsam mit der Musikkapelle Fronhofen tolle Musik zu machen.

Vorsitzender Wagner bedankt sich bei allen Spendern, die an der Aktion teilgenommen haben und freut sich auf die „offizielle Preisübergabe“, an der auch die Gewinner der anderen Preise teilnehmen.