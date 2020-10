Die Musikkapelle Feldhausen-Harthausen hat ihr für 2021 geplantes und bereits seit längerem in der Vorbereitung befindliches Kreismusikfest aufgrund der Corona-Pandemie auf das Jahr 2023 verschoben, das teilen die Musiker in einem Schreiben an die Presse mit. Weiter heißt es darin: Vorausgegangen waren viele Überlegungen und Gedanken der Vorstandschaft zur aktuellen Situation. Ausschlaggebend für diese Entscheidung waren jedoch letztlich vor allem die unsichere, nicht absehbare weitere Entwicklung und der Verlauf der Pandemie – auch im Jahr 2021. Zu einem Kreismusikfest, das dem Anlass eines 150-jährigen Vereinsbestehens gerecht wird, gehören eine Reihe von Veranstaltungsbestandteilen. So unter anderem auch ein Wertungsspiel, das ursprünglich für das Frühjahr 2021 geplant war. Unter den aktuellen Bedingungen ist jedoch beispielsweise ein Wertungsspiel mit vielen Teilnehmern nicht realistisch umzusetzen.

Die Verantwortlichen haben sich diese Entscheidung laut der Mitteilung wahrlich nicht einfach gemacht, sind aber überzeugt, dass es unter den gegebenen Umständen die bessere Entscheidung ist, das Vereinsjubiläum erst im Jahr 2023 gebührend zu begehen.

Gefeiert werden soll im nächsten Jahr aber dennoch. Im September 2021 ist nun ein Herbstfest im normalen Rahmen geplant mit einer Reihe von interessanten Festveranstaltungen und Attraktionen, so zum Beispiel mit dem zwischenzeitlich über die regionalen Grenzen hinweg bekannten Feld-Tag und einer großen Leistungsschau beziehungsweise Ausstellung und noch vielem weiteren mehr.