Musikkapelle bereitet sich auf 100-jähriges Bestehen vor

Die Vorfreude auf zwei große Ereignisse stehen bei der Musikkapelle Oberopfingen derzeit im Vordergrund. Einerseits feiern die Oberopfinger Musikanten im Jahr 2022 ihr 100-jähriges Bestehen und andererseits soll aus diesem Anlass das 57. Bezirksmusikfest im ASM-Bezirk 6 Memmingen ausgerichtet werden. Das große Festwochenende findet im Zeitraum vom 19. bis 22 Mai 2022 statt. Vier Tage lang ist vom Auftakt mit Sternmarsch über „Blech, Brass und Beats“, sowie einer Blasmusikparade und dem Festsonntag mit Gesamtchor und Festumzug ein buntes Repertoire an unterschiedlichen Veranstaltungsbestandteilen enthalten. Die Wertungsspiele sollen am 7. und 8. Mai stattfinden und der große Festabend zum 100-jährigen Bestehen ist für den 19. März vorgesehen. „Für unsere Musikkapelle mit 60 Mitgliedern ist ein Fest dieser Größenordnung organisatorisch und auch finanziell eine große Herausforderung“, betont der Vorsitzende Reinhard Schwarz. Dies gilt auch für die rund 900 Einwohner zählende Dorfgemeinschaft, die tatkräftig zum Gelingen beitragen wird. Nicht ganz einfach gestaltet sich die Planung mit Blick auf die Corona-Pandemie. Reinhard Schwarz geht optimistisch davon aus, dass die Musik gewinnt und nicht der Virus. Trotzdem schwebe man zwischen Hoffen und Bangen bezüglich dessen, in welchem Rahmen das Bezirksmusikfest letztlich stattfinden kann. Der Vorsitzende betont, dass man derzeit nicht zweigleisig plant. Dies mache auch keinen Sinn, da die Veranstaltungsbedingungen für nächstes Jahr ohnehin nicht vorhersehbar seien. „Darüber hinaus versuchen wir so lange wie möglich keine Kosten zu verursachen“. Zum Jahreswechsel werden die Oberopfinger Musikanten aber an den Punkt kommen, an dem man entscheiden muss, ob das Fest in der geplanten Form stattfinden kann oder eben nicht.

Foto: Musikkapelle Oberopfingen