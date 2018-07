Musikinstrumente bei easyjet jetzt Handgepäck

London (dpa/tmn) - Instrumente dürfen beim Billigflieger easyjet künftig als Handgepäck mit an Bord. Das gilt zumindest, wenn sie die Maße von 30 x 117 x 38 Zentimeter nicht überschreiten.

Mit den angegebenen Maßen können die Instrumente anstatt des üblichen freien Handgepäckstücks im Stauraum über den Sitzen untergebracht werden. Das teilte easyjet am Dienstag (25. Januar) in London mit. Instrumente wie Gitarre, Bratsche, Klarinette, Horn oder Trompete seien üblicherweise nicht größer.

Ob auch Instrumente wie ein Kontrabass mit in die Kabine dürfen, müsse vor Reiseantritt abgesprochen werden. Den Missbrauch beispielsweise von Gitarrenkoffern für andere Reiseutensilien will easyjet mit Kontrollen am Flugsteig verhindern. Die neuen Regeln gehen easyjet zufolge auf Gespräche mit der britischen Musikervereinigung Incorparate Society of Musicians zurück.