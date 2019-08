Musikfest lässt keinen Wunsch offen

Für das Musikfest des Musikvereins Niederstaufen wurden die Musikkapelle Röthenbach und die Band Die junge Moschköpf engagiert, um den Gästen beim Stimmungsabend richtig einzuheizen. und das ist gelungen.

Bei freiem Eintritt lockte das Musikfest viele Besucher beinahe jeden Alters an. Bis um 22 Uhr spielte die Musikkapelle Röthenbach als Anheizer, wie es Vorstand Matthias Gottschalk in seinem Grußwort nannte. Dieser freute sich besonders über den Auftritt der Röthenbacher. Ohne Rücksicht auf ihren musikalischen Ansatz, gab die Kapelle alles und spielte ein breites Repertoire an klassischen und modernen Blasmusikstücken. Liebhaber klassischer Blasmusik wurden mit diesem Konzert angesprochen. Die Gäste sangen und schunkelten mit. Ab etwa 21 Uhr erklärte Dirigent Oskar Bihler, im weiteren Verlauf des Abends die Gäste nun so richtig in Stimmung zu bringen, denn das sei vom Vorstand des Veranstalters schließlich gefordert worden.

Und er versprach nicht zu viel. Die Gäst im Festzelt hielt es nicht mehr auf den Stühlen, es wurde ausgelassen getanzt.

Nach lang anhaltendem Applaus und zwei Zugaben machten die Röthenbacher nach 22 Uhr auf der Bühne Platz für Die junge Moschtköpf, die traditionell den Most nicht aus dem Zapfhahn, sondern im Kanister erhielten.

Kein Leichtes für die Blasmusikanten mit zwei Blockflöten, den Stimmungsbogen gespannt zu halten, es gelang ihnen jedoch mit Leichtigkeit. Auch wenn sie nach eigener Aussage ersatzgeschwächt waren, war davon bei hohem musikalischen Niveau nichts zu hören.

Ganz besonders freuten sich Die junge Moschtköpf über die Einladung, war es doch der Musikverein Niederstaufen, der sie bereits vor zwei Jahren zu ihrem ersten Auftritt überhaupt auf das Musikfest eingeladen hatte. Für den nächsten Tag wurde zur Bergmesse auf dem Kreuzberg mit anschießendem Frühschoppen mit dem Bezirksseniorenorchester des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes geladen.