Musikernachwuchs überzeugt mit seinem Können

Burgrieden - Nach zweijähriger Corona-Pause war es endlich wieder soweit: Der Musikverein Cäcilia Burgrieden veranstaltete am Sonntag, 15. Mai das beliebte Jugendvorspiel in der Schulmensa. Die Blockflötenkinder unter der Leitung von Martina Lupschina zeigten sich vom zahlreichen Publikum unbeeindruckt und meisterten souverän ihre Einzelvorträge und Duette. Auch die Jugendlichen, die bereits ein Blasinstrument erlernen, zeigten ihr Können an Querflöte, Saxophon & Co. Absoluter Höhepunkt war das gemeinsam mit den Blockflötenkindern vorgetragene Stück „Recorder Rock“, bei dem die Jüngsten im Verein zum ersten Mal im Orchester mitspielen durften.

Im Anschluss konnten die Kinder im Schulhof eine Instrumentenstraße „befahren“ und alle Blasinstrumente und das Schlagzeug näher kennenlernen. Die Eltern nutzten währenddessen die Gelegenheit, sich bei den Jugendleiterinnen über die musikalische Ausbildung im Musikverein zu informieren.