Musikerinnen und Musiker begeistern mit Blasmusik

Für den Musikverein Rot ist es am Samstag der erste Konzertauftritt nach langer Zeit der Pandemie gewesen. Und auch für die Blasmusikfreunde in der Turnhalle in Rot war es ein Live- Erlebnis der beglückenden Art. Um es vorwegzunehmen: Das Frühjahrskonzert mit dem gastgebenden Blasorchester und der Jugendkapelle Rottal war eine runde Sache und wurde den Erwartungen des beifallsfreudigen und vielfach fachkundigen Publikums gerecht – nach dem lebhaften Beifall und den zustimmenden Kommentaren zu schließen.

„Es ist schon erstaunlich, wie gut die beiden Kapellen schon drauf sind“, lobte etwa der frühere Dirigent der Roter, Herbert Kahle, die überzeugende Leistung. Der erste MV-Vorsitzende Harald Dammann sagte in seinem Grußwort: 1134 Tage seien seit dem letzten Frühjahrskonzert im April 2019 vergangen.

Den rund 15 hoch motivierten Musikern und Musikerinnen der Jugendkapelle Rottal blieb die Einführung in die facettenreiche Programmfolge vorbehalten. Dirigentin Claudia Romer, selbst langjährige aktive Musikerin im MV Rot, hatte den Konzertbeitrag unter das Motto: „Musik aus Film und Fernsehen“ gestellt und den Musikernachwuchs aus den Vereinen Burgrieden, Rot, Bußmannshausen und Hörenhausen auf diesen „Premierenauftritt“ gut vorbereitet.

Zu Beginn erklang die Titelmelodie von den „Simpsons“. Schon seit 1989 laufe die Serie in 33 Staffeln und 724 Episoden, beschrieb Ansagerin Hanna Schoch die am längsten laufenden US- Zeichentrick Primetimeserie. Viel Vergnügen bereitete dem Publikum auch das bekannte Stück „Chariots of Fire“ aus dem Jahr 1981. Den offiziellen Schlusspunkt setzte das Nachwuchsensemble mit dem Stück „Summer Nights“ aus dem Film „Grease“ von Warren Casey und Jacobs und arrangiert von Jonny Vinson. Mit einer von den Konzertgästen gewünschten und gerne gewährten Zugabe verabschiedete sich das Jugendorchester und machte auf der Konzertbühne Platz für die 35 Orchestermitglieder des MV Rot.

Und wie schon so oft, waren sie der Aufgabe unter der bewährten Leitung von Elisabeth Maier gewachsen. Für den Verein ist sie ein wahrer Glücksfall. Zum Auftakt ihres Parts erfreuten die Musikerinnen und Musiker mit dem klangvollen Marsch „Der Märchenkönig“, einem Werk von Timo Dellweg, der in der traditionellen Blasmusik zu Hause ist. Eines seiner erfolgreichsten Stücke ist zweifellos der „Kaiserin- Sissi Marsch“, der „Märchenkönig“ ist der Nachfolgemarsch, sagte Elisabeth Maier in ihrer Anmoderation.

Ausdrucksstark war auch der nächste Titel von Jacob de Haan. Er führte nach Oregon. Die musikalische Reise mit dem Zug durchkreuzte die faszinierende Landschaft des nordwestlichen Bundesdtaates der USA. Eine feine Einzelleistung glückte der Alt-Saxophonistin Lisa Ogorek im Stück „Coming Home“. Die Ballade beschreibt das Gefühl des Nachhauskommens in warmen harmonischen Klangfarben. Das Orchester war die kongeniale Begleitung.

Zu den besten Filmmusiken des vergangenen Jahrzehnts zählt John Powells Werk zum Animationsfilm „How to train your Dragen“. Dem Konzertmotto blieb das Orchester auch beim nächsten Titel treu, wechselte allerdings vom Kinofilm zum Soundtrack der populären amerikanischen Fernsehserie „Grey´s Anatomy“.

Abgerundet wurde die kurzweilige Programmfolge mit dem Medley „Movie Themes from“, einer Filmmusik aus dem Jahr 1984. Vorsitzender Harald Dammann zitierte in seinem Schlusswort Michael Jackson: „Heile Welt. Mach daraus einen besseren Ort. Für dich und für mich und die gesamte Menschheit. Es gibt Menschen die sterben. Wenn du etwas für das Leben übrig hast, mach einen besseren Ort daraus. Für dich und mich“. Es folgte „Heal the World“ des 2009 verstorbenen amerikanischen Rock -und Popsängers.

„Es war schön, wieder vor so einem tollen Publikum spielen zu dürfen“, sagte Dirigentin Elisabeth Maier am Ende des abwechslungsreichen Frühjahrskonzerts des MV Rot.