Musikerinnen spielen Konzert für die Pfarrkirche St. Georg

Die Musikerinnen Brunhilde Müller (Orgel) und Anja Strodel (Flöten und Gesang) laden am Sonntag, 15. April, um 19 Uhr zu einem Konzert in die Pfarrkirche St. Michael in Esseratsweiler ein.

Mit viel Liebe zur Musik haben die beiden ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, heißt es in einer Ankündigung. Für etwa eine Stunde erklingen stimmungsvolle, teils melancholische, aber auch tänzerische bisweilen feurig moderne, aber auch barocke und romantische Melodien.

Stücke mit Querflöte und Orgel von Magarita De Jong, J. Rheinberger und Michael Schütz geben den Rahmen, Stücke von Vivaldi mit Sopraninoflöte und Gunsenheimer mit Altflöte sowie Gesang, bringen Spannung und Abwechslung in das Hörerlebnis. Zum Abschluss wird die „Toccata“ von Widor erklingen.