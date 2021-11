Musiker verkaufen Markenkleidung für den guten Zweck

Hemden, Jacken, Blusen, Mäntel: Mitglieder des Musikvereins Wilhelmskirch haben kürzlich einen Outlet-Verkauf in der Horgenzeller Festhalle auf die Beine gestellt. Im Angebot war fabrikneue Markenkleidung aus der vorigen Winterkollektion, die wegen der coronabedingten Laden-Schließungen nicht verkauft werden konnte. Die Nachfrage in der Festhalle war groß. Sowohl am Eingang bei den strengen Corona-Kontrollen als auch am Ausgang an der Kasse haben sich immer wieder Schlangen gebildet. Der Erlös des Outlets geht zur Hälfte an die „Aktion Hoffnung“ der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Das Geld soll hilfsbedürftigen Menschen in Georgien zugutekommen. Mit der anderen Hälfte wollen die Musiker ihre Jugendarbeit unterstützen. Foto: Elke Oberländer