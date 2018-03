Musiker verabschieden ihren Dirigenten

Es war ein schöner und auch trauriger Konzertabend, den die vielen Zuschauer im Autohaus Seitz erlebten, war es doch das letzte Konzert unter Leitung von Dirigent Norbert Zanker. Nach zehn Jahren, in denen er den Verein musikalisch stark vorangebracht hatte, wollte er „frischen Wind“ in den Musikverein bringen und den Dirigentenstab an einen anderen übergeben. Und so war an diesem Samstag beim jährlichen „Konzert im Frühling“, der Moment gekommen, an dem er ein letztes Mal seine Aeschacher Blasmusiker dirigierte.

Den Anfang machten jedoch erst einmal die jungen Musiker der Jugendkapelle des Musikvereins unter der Leitung von Fabian Börner. Auch er feierte einen kleinen Abschied, denn aufgrund seiner Ausbildung lässt er sein Amt für eineinhalb Jahre ruhen, die Leitung der Jugendkapelle übernimmt in dieser Zeit Daniel Nickel, der bereits als Jugendwart des Vereins einen engen Kontakt zu den jungen Musikern pflegt. Mit dem flotten Auftaktstück „Pasadena“ rissen die jungen Musiker ihr Publikum schnell mit. Nach ihrem „Brassed up Funk“ war dann auch der letzte Zuschauer endgültig aus dem Winterschlaf erwacht. Daniel Nickel durfte bei der Zugabe „wonderful tonight“ seinen Dirigenteneinstand geben und beweisen, dass auch er bestens mit den jungen Musikern zurechtkommt.

Mit „Selemonia“ in die Pause

Das Programm des Musikvereins hatte Norbert Zanker zusammengestellt und sich ausschließlich für Stücke entschieden, die die Musiker bereits unter seiner Leitung aufgeführt hatten, Emotionen und Erinnerungen waren also vorprogrammiert. Entsprechend beeindruckend starteten die rund 50 Musiker mit dem bombastischen „Also sprach Zarathustra“. Fröhlich ging es mit dem Slawischen Tanz Nr. 4 weiter, um spätestens mit „Into the Joy of Spring“ endgültig den Frühling in den Konzertsaal einziehen zu lassen. Das bekannte Blasmusikstück „Selemonia“ bildete einen gelungenen Schlusspunkt vor der Pause.

Anschließend riss die „Amtsgerichtspolka“ schon vom ersten Ton mit ihrer fröhlichen Beschwingtheit die Zuschauer mit und verbreitete Freude an der Musik. Ein Highlight des Abends erwartete die Zuschauer mit dem vielschichtigen und dramatischen Meisterwerk „Hummel gets the Rockets“, dem Titelstück des Films „The Rock“. Es machte den Zuschauern schnell klar, zu welchen musikalischen Höchstleistungen Dirigent Norbert Zanker seine Musiker in den vergangenen zehn Jahren geführt hatte. Typisch Zanker sorgte der Nächste Titel, das „Beauty and the Beast“-Medley, gleich wieder für eine heiter-fröhliche Stimmung im Saal, um dann mit dem offiziellen Schlussstück, der Rockversion der „Toccata in D Minor“, Dramatik pur auf die Bühne zu bringen. Auch wenn die offiziellen Dankesworte von Vorstand Karl Messmer an Norbert Zanker für seine zehnjährige musikalische Leitung des Vereins emotional waren für Zuschauer und Musiker, waren es letztlich die Zugaben, die Zanker wie auch seinen Musikern endgültig klar machten, dass eine Ära zu Ende geht. So war mit der ersten Zugabe „mit vollen Segeln“ bei vielen Musikern der Moment gekommen, zu realisieren „das ist nun der endgültige Abschied“ und die letzte Zugabe, „Music“ von John Miles ließ dann sowieso kein Auge mehr trocken.

In der Generalversammlung des Musikvereins am 28.3.2018 wird Norbert Zanker den Dirigentenstab offiziell an seinen Nachfolger Günther Bruderhofer übergeben, der nach den Osterferien mit der Probenarbeit beginnen wird.