Musiker unterschiedlichster kultureller Couleur

Seit 1981 gibt es das Chamber Orchestra of Europe (COE), gegründet von ehemaligen Mitgliedern des European Community Youth Orchestra. Hier spielt laut Pressemitteilung des veranstaltenden Häfler Kulturbüros eine Kernbesetzung von rund 60 Instrumentalisten, die von den Musikern selbst gewählt werden. Sie treten solistisch auf, spielen in namhaften musikalischen Formationen oder unterrichten an Hochschulen – gemeinsam bilden sie ein einzigartiges Ensemble. „Der Reichtum unterschiedlicher kultureller Hintergründe und die Liebe zu Musik machen jedes Konzert des COE zu einem einmaligen Erlebnis“, schreibt das Kulturbüro weiter.

Von Beginn an hat sich das Orchester nicht nur durch grandiose Konzerte, sondern auch durch die enge Zusammenarbeit mit bedeutenden Dirigenten und Solistinnen profiliert, unter anderem Claudio Abbado, Nikolaus Harnoncourt, Bernard Haitink, Yannick Nézet-Séguin. Dazu zählt auch Sir András Schiff, Ehrenmitglied des COE. Der Pianist ist nicht nur als Interpret eines breiten Repertoires außerordentlich erfolgreich, er wurde für sein herausragendes musikalisches Schaffen insgesamt vielfach international mit hoch renommierten Auszeichnungen geehrt. Bachs h-Moll Suite und sein fünftes Brandenburgisches Konzert sowie Mozarts Klavierkonzert G-Dur und seine Sinfonie Nr. 40 stehen auf dem Programm, mit dem das COE und Sir András Schiff am Sonntag, 28. November, um 20 Uhr im Rahmen des Konzertprogramms vom Kulturbüro Friedrichshafen im Graf-Zeppelin-Haus auftreten.