Musiker spielen vor Publikum

Trotz anhaltender Pandemie ließen es sich die jungen Musiker der Städtischen Musikschule nicht nehmen, ihr Können in einem weihnachtlichen Konzert zu präsentieren. Den Aufwand zur Einhaltung der aktuell geltenden Auflagen nahmen sowohl das Publikum als auch alle Akteure dabei gerne in Kauf.

War es doch für alle Musiker das erste Konzert seit anderthalb Jahren und für viele neue Musiker der erste Einsatz in den Orchestern und Ensembles überhaupt. Geplant war zunächst ein „weihnachtliches Konzert“ der Blasorchester im Oberamteihof, welches aber aufgrund der eisigen Temperaturen in Absprache mit Dekan Müller ganz spontan in die Stadtpfarrkirche verlegt wurde. Die Bläserlinge unter Leitung von Maria Sturm eröffneten das Konzert mit dem Stück „I will follow him“, gefolgt von „Pirates Rock“ und etlichen Weihnachtsliedern. Das Jugendblasorchester der Stadtmusik Bad Saulgau unter Leitung von Musikdirektor Marc Lutz bot in der Kirche ein Programm aus Stücken wie: „Two Movements“, „Total eclipse of the heart“ und „Can you english please“. Nach „Last Christmas“ und „Mary´s Boy Child“ war der erste Auftritt für alle Beteiligten dann erfolgreich geschafft und die Unwägbarkeiten der vergangenen Monate vergessen. In einer Minute der Stille wurde an Viktor Melnichowitsch, Bassist des Jugendblasorchesters, erinnert, der dieses Jahr bei einem Autounfall tödlich verunglückte.

Eine Woche später waren es dann das Piccolini- und das Streichorchester, welche ihr im Herbst erarbeitetes Repertoire mit Werken von Lully, Händel und Elgar im stimmungsvollen Ambiente des Lichthofs im Alten Kloster präsentierten. Das Programm wurde durch Kammermusikwerke für Streicher, Klavier und Holzbläserensemble zusätzlich bereichert.

Für alle Musikerinnen und Musiker der beiden Konzerte war es ein besonderes Erlebnis, nach solch langer Zeit wieder vor Publikum spielen zu können.