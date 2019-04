Musiker reisen in das verheißene Land

Das Konzert startete ganz traditionell mit den Musikern der Jugendkapelle, zum ersten und gleichzeitig letzten Mal unter der Leitung von Daniel Nickel. Dieser hatte Fabian Börner für ein Jahr vertreten, der ab jetzt wieder die Jugendkapelle leiten wird. Kraftvoll begannen sie ihr Konzert mit einem Paukenschlag mit „Olympic Fanfare And Theme“ und spielten anschließend das wunderschöne und gefühlvolle „Selections from The Greatest Showman“. Hochkonzentriert unterhielten die jungen Musiker ihr Publikum aufs Beste, auch mit der Zugabe „Hello“ von Adele.

Es war jedoch der Musikverein, dessen Auftritt mit großer Spannung erwartet wurde. Schließlich spielten die Musiker ihr erstes Jahreskonzert unter der Leitung von Günther Bruderhofer. Das Programm versprach eine Reise in das „verheißene Land“, Vorstand Karl Messmer versprach einen „etwas anderen Abend“ und Moderatorin Christine Berdichever versprach Bibelzitate zu jedem Stück. Und so schickten die Musiker ihr Publikum dann auch tatsächlich auf eine lange musikalische Reise durch das Alte Testament, die nicht immer leicht verdaulich war, immer jedoch höchst anspruchsvoll und mit größter Konzentration und Perfektion gespielt. So war das Auftaktstück „Genesis“ sicherlich eines der ungewöhnlichsten, das Musikvereine üblicherweise zu Beginn eines Konzertabends zu spielen pflegen. Es war kein süßer Start in die Entstehung dieser biblischen Welt. Es waren imposante Klänge, dissonante Töne, die auf eine Melodie gänzlich verzichteten. Hochkonzentriert machten die Musiker ihre Sache hervorragend. Die Hoffnung der Zuhörer auf eine eingängige Melodie wurde auch mit „Noahs Ark“ nicht erfüllt, auch wenn dieses Stück schon deutlich gefälliger daherkam und das Publikum in eine insgesamt etwas gastlichere Welt mitnahm.

Die Musiker vermochten es perfekt, die entsprechenden Bilder in den Köpfen der Zuhörer zu erzeugen und machten ihre Sache sehr gut. Mit „Exodus“ wurde es dann gefälliger, bekannte Melodien erreichten die Ohren der Zuhörer.

Hoch konzentriert trieb Bruderhofer seine Musiker zu Höchstleistungen, mit treibenden Rhythmen wurden die Zuhörer auf eine Reise in ein gastlicheres Land geschickt. Nach den Ehrungen wurde es ganz traditionell mit dem „Königsmarsch“, der all das erfüllte, was ein Zuhörer sich von einem Konzertmarsch erhofft.

Musiker leisten Großes

Nach der Pause hatten die Musiker mit „Jericho“ einmal mehr ein opulentes Werk mitgebracht, das sich bedrohlich und dissonant aufbaute und auf eine Melodie verzichtete. Spätestens hier wurde klar, wie anspruchsvoll die Proben gewesen sein mochten und welch’ große Leistung die Musiker hier vollbrachten. Im Friedensreich von König Salomo wurde dann mit „Shalom“ alles wieder gut, mit fröhlichen Tönen zog Leichtigkeit ein in die Ausstellungshalle des Autohaus Seitz, in dem das Konzert stattfand, die Holzbläser sorgten nicht für Dissonanzen, sondern für heitere und beschwingte Fröhlichkeit. Auch wenn die Blechbläser später wieder schwerere Klänge mitbrachten, so überwog hier dennoch die Lebensfreude. Das Folgestück „Jesus, Name above All Names“ bot dann wirklich leichte Unterhaltung in einem gefälligen 4/4-Takt und lud sogar zum Mitwippen ein. Auch durch das immer wiederkehrende Hauptmotiv war dies Musik zum Genießen und Entspannen. Das offizielle Schlussstück „Three Times Blood“ war ein dreigeteiltes mit einem treibenden Rhythmus, das Fröhlichkeit und Freude ebenso in sich vereinte wie Dramatik. Karl Messmer erteilte dem Publikum zum Abschied augenzwinkernd seine „Absolution“, das dieses nach dem Hören des Alten Testamentes nun getrost die sonntägliche Messe schwänzen dürfe. Mit den Zugaben „When The Saints Go Marching In“ und „Halleluja“ aus dem Händel-Oratorium ging ein anspruchsvoller Konzertabend zu Ende.