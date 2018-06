Der Wonnemonat Mai hat in Hörenhausen bereits zu Beginn seinem Namen alle Ehre gemacht. Am Morgen des 1. Mai um 6 Uhr trafen sich die Musiker des MV Hörenhausen zu ihrem traditionellen „Tagwachtblasen“ durch die ganze Gemeinde. Der Begriff „Tagwacht“ ist eine Redenswendung aus dem schweizerischen Militär und heißt so viel wie „Weckruf“.

Dies machen die Hörenhauser Musiker schon jahrzehntelang. Sie ließen sich auch in diesem Jahr nicht davon abhalten, trotz ihrer starken Inanspruchnahme durch die Vorbereitung des Kreismusikfests.

Der musikalische Maigruß wird von der Bevölkerung gerne angenommen, sagt er doch aus, dass nun die die wärmere Jahreszeit beginnt. Beim gemeinsamen Treff am Ortseingang lässt heuer ein bewölkter Himmel auf keinen schönen Maianfang schließen. Doch die Hörenhauser Musikkapelle lässt sich nicht entmutigen und beginnt fast pünktlich mit ihrem musikalischen Marsch durch den Ort. Zu dieser Zeit ist schon – oder immer noch – viel los im Ort. Viele Vereinsfunktionäre werden von ihren Mitgliedern mit Grüßen in Form eines Maibaums beehrt, und so mancher Kerl stellt den Maibaum für seine Angebetete auf den letzten Drücker auf, damit er ja nicht gestohlen wird. Und das Wetter bessert sich derart, dass es ein richtig schöner Maientag wird.

Ein Ersatzbaum musste her

Auch den Musikern ist die Freude anzusehen, denn sie ziehen mit Begeisterung durch den Ort. Vorbei am großen Maibaum in der Ortsmitte, der bei einem „Lausbubenstreich“ dreier junger Burschen aus dem Bayrischen zwei Tage vorher noch zersägt worden war und dem Maibaumteam Überstunden bescherte. Pünktlich zum Abnahmetermin beim Maibaumwettbewerb der Schwäbischen Zeitung präsentierten die Helfer einen schönen neuen, allerdings nicht ganz so großen Ersatzmaibaum.

Auch die Maskottchen des im Juni stattfindenden Kreismusikfests, Höri und Weihu, grüßen vom Maibaum. Unterbrochen wird der Marsch nur durch kleine Pausen, immer wieder werden die Musiker zum Imbiss und Umtrunk eingeladen.

Ein Maianfang ohne „Tagwachtspielen“ der Musiker – „uns würde etwas fehlen”, so eine Einwohnerin. Der Frühschoppen und ein gemütliches Beisammen krönen den gelungenen Start in den Mai. (cs)