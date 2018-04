Das Kultusministerium verschärft die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Abiturprüfungen. Diese beginnen am 18. April im Fach Deutsch. Ministerin Susanne Eisenmann (CDU) reagiert damit auf einen Vorfall im vergangenen Jahr. In einem Gymnasium in Stuttgart-Weilimdorf hatten Einbrecher den Tresor geknackt, in dem die Aufgaben lagerten. Das hatte bundesweite Konsequenzen.

Bildung ist in Deutschland Ländersache. Das birgt Ungerechtigkeiten.