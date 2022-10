Musiker begeistern mit dem Besten aus zehn Jahren

Dreieinhalb Jahre, so lange liegt das letzte Jahreskonzert des Musikverein Oberreitnau (MVO) zurück, damals noch als Konzert im Frühling. Umso schöner, dass das Konzert, wenn auch erstmals im Herbst, nun wirklich stattfinden konnte. Wie gewohnt machte die Jugendkapelle Oberreitnau, Unterreitnau, Bösenreutin unter der Leitung von Roman Altmann den Anfang. Erfreulicherweise trotz der Coronajahre sehr gut besetzt, boten die jungen Musiker einen musikalischen Hochgenuss.

Jürgen Meyer begrüßte als Vorstand des Musikverein Oberreitnau anschließend alle Anwesenden und übergab das Wort dann an Oberbürgermeisterin Claudia Alfons, die erstmals Gast bei einem Konzert des MVO war. Schwungvoll und erfrischend waren ihre Worte, die ihre gute Laune und Vorfreude auf das Konzert überzeugend zum Ausdruck brachten, womit sie den meisten Besuchern sicherlich aus der Seele sprach. Schade gleichzeitig war das Wissen, dass dies das erste Jahreskonzert der Oberreitnauer ohne Karl Schober war, der auch stets lobende Worte für die Musiker gefunden hatte.

Mit „Montana Fanfare“ starteten die Musiker unter der Leitung von Peter Klemisch ihr Hauptprogramm sehr schwungvoll mit Paukenschlägen und vollen Bläserklängen. Das vielschichtige Stück rief gleich zu Beginn das breite musikalische Spektrum des MV Oberreitnau in Erinnerung. Und genau das Stichwort „Erinnerung“ brachte Mirjam Schweizer ins Gespräch, die souverän und informativ durch das Programm führte. Denn tatsächlich war das Programm, so Schweizer, ein „Best of Peter“, das Beste aus den vergangenen zehn Konzerten unter der Leitung von Peter Klemisch. So war dann auch „Tirol 1809“ schon ein wohlbekanntes Stück bei dem die Musiker in drei höchst unterschiedlichen Sätzen hervorragend demonstrierten was in ihnen steckt, während sie das Publikum auf fesselnde und dramatische Art ins Tirol vor mehr als 200 Jahren entführten. Wie auch schon bei der Erstaufführung war es ein Hochgenuss.

Anschließend war Zeit und feierlicher Raum für die Ehrungen der Jahre 2020, 2021 und 2022, bei denen besonders die Ehrungen von Jürgen Meyer und Helmut Sigosch für 50 Jahre Mitgliedschaft sehr emotional waren. „Liverpool Sound Collection“, ein Medley aus bekannten Hits der Animals und Peter & Gordon, holte die Zuschauer nach der Pause wieder zurück in die Welt der Musik. Ob emotional oder schwungvoll, mit purer Lebensfreude wurde immer wieder die Kraft der guten Musiker offensichtlich. Getragener wurde es mit „Canterbury Chorale“, um dann bei „Phantom oft the Opera“ das Publikum noch einmal vollständig zu packen. Bekannte Klänge und das mitreißende Spiel der Musiker waren eine wahre Freude und auch das Original hätte nicht besser sein können. Natürlich durfte auch ein Marsch nicht fehlen, der mit „Von der Tann“ den offiziellen Abschluss des Konzertes bildete.

Aber ohne Zugabe durften die Musiker die Bühne selbstverständlich nicht verlassen, bei der die Musiker mit „Two worlds“ von Phil Collins sehr überzeugend Tarzan nach Oberreitnau holten. Die letzte Zugabe „Abel Tasman“ war dann auch klug gewählt, denn der einprägsame und mitreißende Marsch nahm die Zuschauer mit auf eine schwungvolle Seereise und ließ sie pfeifend, summend und überaus beschwingt dem Heimweg nach diesem gelungenen Konzert antreten.