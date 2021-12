Musiker aus der Region streamen Weihnachtskonzert auf Schwäbische.de

2020 noch aus Achberg, dieses Jahr aus Kißlegg: Sängerinnen und Sänger aus der Region wollen am ersten Weihnachtsfeiertag Stimmung in die Wohnzimmer der Region bringen. Da Konzerte vor Ort schwierig sind, sollen die Kißlegger Weihnachtskonzerte 2021 per Internet-Stream auf Smartphone, Tablet, PC oder Smart-TV kommen.

Laut Veranstalter, der Musik-, Kunst- und Bildungsinitiative "Die Streamerei" aus Ravensburg, soll den Zuschauern ein "reizvoll-abwechslungsreiches Programm" geboten werden, "das die Vielfalt der Laienmusik im Landkreis Ravensburg eindrucksvoll zeigt und dabei beste Weihnachtsstimmung verbreitet."

Mit Unterstützung des Landkreises und der Stadt Ravensburg, TAVIR e.V. und der Stadt Kißlegg wurden dafür an vier Tagen ein gutes Dutzend Musik- und Wortbeiträge im Bankettsaal im Neuen Schloss Kißlegg aufgezeichnet.

Entstanden ist ein rund zweistündiges Konzert, das am ersten Weihnachtsfeiertag ab 14 Uhr auf www.schwaebische.de, www.diestreamerei.de und auf Facebook kostenlos und frei zugänglich gestreamt wird.

Diese Musiker und Künstler aus der Region sind mit dabei:

Musikschule Ravensburg / Ensemble aus Kinderchor

Panflöte trifft Gesang - Brigitte Thaler & Edmund Butscher

Wolfgang Heyer

Dos Mundos

Duo Cello/Klavier 1 + 2 (Stürzl)

Midnight Session

David

Diapason

Turmbläser RV

Weisen-Bläser der Turmbläser-Gruppe

Münchenreuter Blasmusik

Bernhard Thomas Klein

Tromposi

Flo Angele

Am 25. Dezember, 14 Uhr, finden Sie hier den fertigen Stream

So können Sie den Stream sehen: Navigieren Sie zum Sendetermin mit Tablet, PC, Laptop oder Smartphone auf diese Seite und drücken Sie oben auf Play. Sie können die Seite auch auf einem Smart TV, der Webbrowser unterstützt, direkt laden und das Video in voller Größe sehen. Teilweise unterstützen Browser auch das Senden von Videoinhalten an Smart TVs.

Im Anschluss an den Stream ist das Weihnachtskonzert weiterhin auf dieser Seite hier zu finden. Bookmarken Sie die Seite in Ihren Browserfavoriten um sie zum Sendetermin und dannach rasch wiederzufinden.