Musikalisches Freundschaftsangebot auf Guernsey

Biberach (sz) - „I offer you peace, i offer you friendship!“ – „Ich biete Dir Frieden und Freundschaft an.“ Wenn auch zwei Jahre später als gedacht haben dies Sängerinnen und Sänger des Guernsey Chamber Choir und der Biberacher Kantorei in der St.-Stefans-Kirche in St. Peter Port gesungen. Eigentlich war Karl Jenkins Werk „Peacemakers“ von Helen Grand, der Chorleiterin aus Guernsey und Kantor Ralf Klotz aus Biberach, für die 75-jährige Wiederkehr der Befreiung der Kanalinsel geplant gewesen. Doch Corona hatte diesem Plan einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Pandemie verhinderte aktuell dann auch die Mitreise des Ehepaars Klotz, was sehr bedauerlich war.

Wie wichtig Versöhnung immer noch ist, bemerkten die Sängerinnen und Sänger der Biberacher Kantorei immer wieder. Denn selbst auf ihrem Hotelgelände fanden sich Reste von deutschen Bunkern und Geschützstellungen. Und als morgens beim Baden im Meer der Name „Biberach“ erwähnt wurde, erzählte der unbekannte Schwimmer aus Guernsey von seinen Großeltern, die einst vor der deutschen Besatzung geflohen waren. Der „Guernsey man“, wie er sich selbst bezeichnete, hegte jedoch keinen Groll gegenüber den Biberachern. Dabei erinnert der Name „Biberach“ auf Guernsey immer auch an einen Deportationsort.

Dass dies von Versöhnung und Freundschaft überlagert wird, dazu trug die 25-jährige Freundschaft zwischen Guernsey und Biberach bei. Der Empfang bei der stellvertretenden Regierungschefin und stellvertretenden Obersten Richterin von Guernsey, Deputy Baliff Jessica Roland, machte das deutlich. Nachdem sie den Sängern und Orchestermusikern für das Konzert gedankt hatte, waren besonders die Biberacher Gäste von David Skillett berührt, der ein Gemälde zeigte, das ihm sein Vater zum zweiten Geburtstag im Lager Lindele geschenkt hatte. David wurde in Biberach geboren, sein Vater hatte seinem Sohn die Biberacher Stadtpfarrkirche gemalt.

Beim kleinen Festakt im Regierungsgebäude von Guernsey wurde Rotraud Rebmann für ihr Engagement gedankt, das mit dazu beitrug, Feinde zu Freunden zu machen. Auch bei der Einladung zum Afternoon Tee durch die Stadt Biberach wurde klar, welche Verdienste sich Rebmann um die Versöhnung zwischen Guernsey und Biberach erwarb. Nur sechs der nach Biberach Deportierten waren bei dem Begegnungsfest noch dabei und erhielten vom Vorsitzenden des Vereins Städte Partner Biberach, Hans Bernd Sick, und von Josepha Brugger vom Kulturamt als Vertreterin der Stadt Präsente. Die Vorsitzende des Vereins der Freunde Guernseys, Helga Reiser, sorgte nicht nur beim Afternoon Tee mit für die Pflege freundschaftlicher Verbindungen, sondern warb bereits auf der Rückfahrt im Kantoreibus um neue Vereinsmitglieder. Denn auch jüngere Menschen werden für die Verständigung gebraucht.