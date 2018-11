Musikalisches Feuerwerk der jungen „Meisterpianisten“

Achberg (lz) - Der Rittersaal auf Schloss Achberg hat einen würdigen Rahmen für das Konzert der Teilnehmerinnen und Teilnehmer geboten, mit dem der viertägige Klavier-Meisterkurs mit Professor Gerhard Vielhaber vom Landeskonservatorium Vorarlberg seinen Abschluss fand. Insgesamt elf junge Pianistinnen und Pianisten im Alter zwischen 13 und 20 Jahren hatten sich in den Kurstagen intensiv mit den vorbereiteten Werken auseinandergesetzt und unter der Anleitung des Dozenten an den Stücken und ihrer Interpretation gefeilt.

Schüler zeigen Querschnitt durch Klavierliteratur

Die vier Kurstage waren so gestaltet, dass die jungen Pianistinnen und Pianisten in öffentlichem Einzelunterricht, Klassenstunden und Werkstattkonzerten den möglichst stilsicheren und souveränen Umgang mit den besonderen Anforderungen von Auftritts- und Prüfungssituationen trainieren konnten. Dementsprechend repräsentierte das Programm des Abschlusskonzertes einen Querschnitt durch die Klavierliteratur: Klassische Sonatenkompositionen wie beispielsweise die C-Dur-Sonate (KV 545) von Wolfgang Amadeus Mozart oder Teile aus der A-Dur-Sonate von Franz Schubert waren ebenso zu hören, wie romantische Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Frédéric Chopin, Franz Liszt und Johannes Brahms. Außerdem gelangten Werke von Claude Debussy, Sergej Rachmaninoff und dem zeitgenössischen Komponisten Fazil Say zur Aufführung.

Das Schluss-Stück „Paganini Jazz“ des 1970 geborenen Fazil Say schlug hierbei in einer interessanten Stilverbindung nochmals den Bogen von knapp 300 Jahren Musikgeschichte und stellte somit einen gut gewählten Abschluss des Klavierabends dar. Die jungen Interpreten begeisterten das Publikum mit einer großartigen Mischung aus offenkundiger Spielfreude, großer Virtuosität und inniger Klanglichkeit.

Das geglückte Abschlusskonzert auf Schloss Achberg steht somit auch für die gelungene Zusammenarbeit zwischen der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu, dem Landeskonservatorium Vorarlberg in Feldkirch und Schloss Achberg.