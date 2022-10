Musikalisches Abendgebet mit dem Ensemble Kapellenklang

Leutkirch (sz) - Ein musikalisches Abendgebet gestaltet das Ensemble „Kapellenklang“ in der Reihe „Musik am Weg“ am Samstag, 22. Oktober, ab 17 Uhr in der Galluskapelle auf dem Winterberg bei Leutkirch-Tautenhofen (an der Autobahn 96). Das teilt der Förderverein Galluskapelle Winterberg mit.

Die Musik von Claus Machleidt (Gitarre), Mirjam Knaus (Cello) und Simone Salzer (Gesang/ Sopransaxofon), sowie die Gebete und Texte, sollen den Besuchern eine Hilfe sein, zur Ruhe zu kommen, den Tag zu beschließen und Gott in die Mitte des Lebens zu rücken. Das Ensemble „Kapellenklang“ stellt neue und alte Kirchenlieder vor, die zum Evangelium des bevorstehenden Sonntags Bezug haben; es erklingen auch eigene Kompositionen. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht. Die drei sehen in den kleinen Kirchen und Kapellen einen wichtigen Teil oberschwäbischen Kultur und geistlichen Lebens. Mit ihren Abendgebeten möchten sie diese sakralen Räume beleben.