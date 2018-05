Musikalischer Austausch mit St. Petersburg

Zum neuen Jahr 2018 haben sich die Chöre der Jugendmusikschule (JMS) einiges vorgenommen. Laut Pressetext geht es für Jugend- und Kammerchor im März zunächst zur Chorfreizeit ins Kloster nach Rot an der Rot. Dort proben die jungen Sängerinnen und Sänger für das große JMS-Chorkonzert am 5. Mai in der Wangener Waldorfschule. Als besonderer musikalischer Gast wird zum Konzert ein Jugendchor aus St. Petersburg erwartet. Im Oktober reist der Kammerchor „La Fenice“ zum Gegenbesuch nach Russland. Chorleiter Christian Feichtmair kennt die Qualität der russischen Chöre und freut sich auf die Begegnung mit den Jugendlichen aus St. Petersburg: „Musik kennt keine Grenzen. Das gemeinsame Konzert sowie die Besuche werden das Verständnis für die unterschiedlichen Kulturen vertiefen.“ Der Jugendchor „La Cantoria“ lädt neue Sänger der vierten und fünften Klasse zum „Schnuppern“ ein. Für das Konzert am 5. Mai werden Lieder aus den Filmen „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ und „Der Hobbit“ einstudiert. Es sind keine Vorkenntnisse vonnöten, die Freude am gemeinsamen Singen steht im Vordergrund. Auch für das neu gegründete Männerensemble „Young Men Voices“ werden noch singfreudige junge Tenöre und Bässe im Alter von 16 bis 26 Jahren gesucht.

Der Jugendchor „La Cantoria“ (Klasse 4-7) probt montags in Wangen im Chorprobenraum der JMS in der Lindauer Str. 2 von 17.30 bis 19 Uhr. Die Probe der „Young Men Voices“ findet donnerstags von 18.45 bis 19.30 Uhr im JMS-Adler-Gebäude, Raum 004, statt. Weitere Informationen erteilt die Geschäftsstelle der JMS (Tel.: 07522/9704-0, www.jms-allgaeu.de) oder Chorleiter Christian Feichtmair (Tel.: 07528/920551, www.christian-feichtmair.de/la-cantoria)