Musikalische Lesung „Mein Opa, Dein Opa“ gedenkt der Opfer der Euthanasie

Zum Gedenken an die Opfer der Euthanasie lädt das diakonische Unternehmen Mariaberg zur Leseperformance „Mein Opa, Dein Opa“ mit der Schauspielerin Claudia Schwartz, unter musikalischer Begleitung von Shaul Bustan ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, 7. Oktober, im Kommunikationszentrum, Klosterhof 4 in Gammertingen-Mariaberg statt. Der Eintritt ist frei.

Zwei Großväter, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine ehemaliger Wehrmachtssoldat, der andere Holocaust-Überlebender. Der Eine auf der Schwäbischen Alb, des Anderen Zuhause die staubige Negev-Wüste im Süden Israels. Trotz aller Unterschiede sind sie sich sehr ähnlich und haben viel gemeinsam, sind sogar Teil der gleichen Familie. Leider sind sie sich nie begegnet. Ihre Enkel, die deutsche Schauspielerin Claudia Schwartz und der israelische Musiker Shaul Bustan sind miteinander verheiratet. Sie vermitteln einen sehr persönlichen Einblick in das Leben ihrer beiden Großväter und lassen die Zuhörer an deren emotionalen Erbe teilhaben, heißt es in einer Vorschau. In ihren künstlerischen Kollaborationen von Text, Performance und Musik setzen sich Schwartz und Bustan thematisch besonders mit dem Dritten Reich, dem Holocaust sowie Antisemitismus auseinander. Sie, Enkeltochter eines Wehrmachtsoldaten, er, Enkelsohn eines Holocaust-Überlebenden.